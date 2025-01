Mor un nen de 3 anys: Li cau un armari a sobre

per Pol Nadal

Els carrers de Santa Margarida i els Monjos i el seu entorn es preparaven per a l'alegria pròpia del Carnaval. En una nau de Sant Quintí de Mediona, familiars i amics es reunien per avançar en la construcció d'una carrossa que prometia portar color i música a la festa.

L'atmosfera, impregnada de rialles i entusiasme, convidava a pensar que seria un diumenge alegre i familiar, sense un altre fi que el de col·laborar en la posada a punt d'un esdeveniment molt arrelat en la cultura local. No obstant això, quan ningú ho imaginava, un tràgic succés va canviar radicalment l'ànim de tots els presents.

| ACN

A mesura que ha avançat la jornada, i mentre cada persona duia a terme les tasques pròpies de l'elaboració de la carrossa, la nau es va convertir en un anar i venir d'eines, pintures i decorats. Des de l'exterior, se sentien indicacions i es percebia aquesta barreja de presses i motivació tan típica de la preparació prèvia a un acte festiu. Entre aquest enrenou, resultava fàcil no adonar-se d'algun detall rellevant o d'un objecte mal col·locat. Ningú va pensar que allò que semblava una simple distracció pogués convertir-se en una tragèdia.

Poc després de migdia, va esclatar el desconcert a Sant Quintí de Mediona. Alguns testimonis relaten haver escoltat un cop sec que va trencar de seguida la rutina festiva. Sota el rebombori de martellades i converses, van emergir els primers crits d'auxili. La trucada als serveis d'emergència no va trigar a produir-se, i quan els presents van reparar en el que havia succeït, la commoció era total.

La pitjor notícia: la víctima un nen de 3 anys

A mesura que les persones s'acostaven al lloc, van descobrir que un nen de tan sols tres anys i veí de Santa Margarida i els Monjos havia patit un accident fatal: un armari li ha caigut a sobre mentre es trobava a la nau col·laborant —en la mesura de les seves possibilitats— amb els seus éssers estimats en la construcció de la carrossa.

La gravetat del fet va sacsejar, en qüestió de segons, l'atmosfera festiva i va deixar a tots els presents en estat de xoc. Malgrat la ràpida reacció de les persones allà reunides i la posterior intervenció dels serveis d'emergència, no es va poder fer per salvar el petit.

| t_warrior, ACN, XCatalunya

Amb el pas de les hores i la confirmació de la notícia, la consternació es va traslladar de Sant Quintí de Mediona a Santa Margarida i els Monjos, lloc de residència del menor mort. Tan aviat com es va saber el que havia passat, l'ajuntament va decretar dos dies de dol oficial, manifestant el més profund dolor davant una pèrdua tan sobtada i impactant. "No hi ha paraules que puguin consolar davant aquesta pèrdua", va lamentar l'alcaldessa, Esther Marmaneu, en un comunicat difós als mitjans locals.

Altres accidents similars

El que va succeir se suma a un altre tràgic accident a la mateixa comarca de l'Alt Penedès. Només uns dies abans, el 14 de gener, un altre nen de tres anys va morir en circumstàncies igual de dramàtiques quan una porteria va caure sobre ell a la localitat de Subirats. La coincidència temporal d'ambdós casos ha despertat un sentiment de dolor col·lectiu que va més enllà dels municipis afectats, generant un clima de solidaritat i reflexió sobre la necessitat d'extremar totes les mesures de seguretat possibles.

Encara que la investigació del que va passar a Sant Quintí de Mediona segueix en marxa, el cert és que la tragèdia ha deixat una profunda empremta entre familiars, amics i veïns de la zona. El que havia de ser un matí d'unió i col·laboració es va convertir en un cop devastador, sobretot per als pares del nen, que van veure truncada la il·lusió de preparar una activitat festiva amb el seu petit.

El sentiment de dol s'uneix a la incredulitat i el dolor, recordant a tots que la vida pot canviar en un instant, i que no existeix consol suficient quan es perd algú tan jove.