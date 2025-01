Un conductor drogat la fa grossa a la C-66

No ha començat gens bé aquesta última setmana del primer mes de 2025. Han estat diversos els accidents que s'han concentrat en diverses vies del territori català al llarg del matí, generant diverses retencions i una situació certament desesperant. I, per més inri, en un d'aquests sinistres, el de la B-522, un home ha perdut la vida, sent la novena víctima del que portem d'any.

Per si això hagués estat poc, el drama ha arribat també a la C-66; en concret, a l'altura de Forallac, a la comarca del Baix Empordà. El tràfec dels vehicles es va veure interromput bruscament per un succés que va sembrar l'alarma entre conductors i veïns: un accident múltiple va obligar a tallar la via en ambdós sentits, just a l'entrada del municipi. En pocs minuts, les sirenes dels equips d'emergència van ressonar per la zona, i la carretera, normalment transitada a aquella hora per persones que es desplacen als seus treballs, va passar a ser escenari d'un caos controlat per la ràpida intervenció de les autoritats.

| SEM

Ha informat El Caso que durant els primers instants, va imperar la confusió. Alguns testimonis presencials van comentar que un dels vehicles involucrats havia realitzat una maniobra estranya en una recta llarga amb diversos canvis de rasant, una zona on està prohibit avançar a causa de la poca visibilitat. Les versions coincidien a assenyalar una conducció imprudent, però encara no es coneixien els detalls exactes de com s'havien vist implicats altres dos automòbils en el sinistre. El que sí que era evident per als presents era la necessitat de sol·licitar ajuda immediata, ja que es temia que hi hagués ferits de consideració.

Quatre ferits de gravetat

Quatre dotacions de Bombers de la Generalitat van acudir al lloc, juntament amb diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). El moviment dels efectius sobre l'asfalt i les restes dels vehicles accidentats van fer que la circulació quedés totalment interrompuda. Les primeres tasques es van centrar a assistir les persones afectades i, en segon lloc, a restablir les condicions mínimes de seguretat per evitar col·lisions secundàries.

A mesura que van transcórrer els minuts, es va començar a aclarir l'origen de l'accident. Les informacions recopilades apunten que un dels conductors hauria avançat en línia contínua, sense respectar la senyalització, en un tram especialment delicat per l'existència de diversos canvis de rasant. Així s'hauria desencadenat la col·lisió amb almenys dos vehicles més. El balanç final va ser de quatre persones ferides de caràcter menys greu, que van ser estabilitzades pels equips sanitaris i traslladades a l'Hospital de Palamós (Baix Empordà) per ser sotmeses a una avaluació més exhaustiva.

La sorpresa, però, va arribar quan els agents dels Mossos d'Esquadra van sotmetre el presumpte infractor a les proves de detecció d'alcohol i drogues. Mentre la taxa d'alcoholèmia va resultar negativa, la prova de consum d'estupefaents va revelar la presència de cocaïna en l'organisme del conductor. Davant d'aquest descobriment, els Mossos van procedir a denunciar-lo penalment per un delicte contra la seguretat del trànsit i per lesions, donat el resultat lesiu derivat de la seva imprudència.