Espectacular rescat després d'un accident a la BV-5031

Les últimes hores de la tarda d'aquest dimarts transcorregueren amb relativa calma als voltants d'Arenys de Munt. Per a molts veïns, era un dia més de la rutina hivernal, amb el trànsit habitual a la carretera comarcal BV-5031. No obstant això, la tranquil·litat es va veure alterada quan un avís arribat al telèfon d'emergències 112 va alertar d'un sinistre: un turisme havia sortit de la via i havia caigut per un terraplè de considerable alçada. La inquietud no va trigar a estendre's entre aquells que es van assabentar del que havia passat, atès que la zona està envoltada de desnivells i vegetació densa.

Les primeres dades sobre l'accident van ser confuses. Es parlava d'una caiguda de diversos metres, encara que sense precisar l'estat del conductor ni si hi havia més persones a l'interior del vehicle. Amb aquestes incògnites, els Bombers de la Generalitat es van posar en marxa a tota pressa. L'hora de l'avís, al voltant de les 17:32 h, coincidia ja amb un temps de minvant llum natural, cosa que complicava la visibilitat i l'accés en un entorn ja de per si difícil per a la circulació. Quan les dotacions van arribar, van poder confirmar que el turisme s'havia precipitat per un desnivell d'uns 20 metres d'alçada, quedant en una posició inestable que requeria l'adopció de mesures de seguretat molt precises.

| SEM

La tasca dels bombers va ser meticulosa i va exigir l'ús d'equipament especial. Segons fonts oficials, es va emprar un sistema de cabrestant per a l'estabilització del vehicle, impedint que continués lliscant terraplè avall. Aquest pas va ser crucial per garantir la seguretat de tots els intervinents, atès que qualsevol moviment imprevist del cotxe podia comportar un risc addicional. La complexitat de l'operació també radicava en el terreny: el pendent pronunciat i la barreja de terra i vegetació feien dificultós l'acostament amb els equips de rescat.

Rescat exitós

Mentrestant, des del lloc del sinistre es coordinaven amb el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) per assistir el conductor que es trobava atrapat a l'interior del turisme. A fi d'arribar fins a ell, diversos efectius van descendir amb cordes i arnesos, confirmant que l'única persona implicada era el conductor. El rescat es va desenvolupar sota la supervisió constant dels bombers i els sanitaris, que, després de procedir a l'extracció de l'afectat, el van posar a disposició del SEM per valorar possibles lesions. No s'han facilitat detalls sobre el pronòstic del ferit, encara que la seva evacuació es va completar sense que el vehicle es desestabilitzés més.

El succés, per espectacular que resulti, no és del tot inusual en carreteres de muntanya o vies secundàries amb desnivells significatius. Les autoritats recomanen extremar la precaució en trams amb poca visibilitat i recórrer a una conducció defensiva. Per ara, es desconeixen les causes que van portar el conductor a perdre el control del turisme en aquest punt precís de la BV-5031. Com en tot sinistre, s'iniciarà la investigació corresponent per esclarir si factors com l'asfalt relliscós, la distracció al volant o la velocitat inadequada van poder jugar un paper determinant en el desenllaç.

Amb tot, el rescat va resultar exitós. Més enllà de l'ensurt inicial, els cossos d'emergència van aconseguir evitar que l'incident es convertís en una tragèdia major i, encara que no s'ha informat sobre la magnitud de les ferides del conductor, el fet de poder extreure'l de manera segura destaca l'eficàcia de la intervenció. El vehicle, per la seva banda, va quedar molt danyat en un entorn abrupte, on les maniobres per a la seva recuperació total podrien requerir maquinària especialitzada i la planificació d'una nova intervenció.