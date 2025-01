Amb carnet no homologat: Confon la via del tren amb una carretera

El matí d'aquest dijous es va veure sacsejat a la comarca del Pla d'Urgell per un succés que, per fortuna, no va derivar en conseqüències greus. Als voltants de les set del matí, els Mossos d'Esquadra van rebre un avís una mica inusual: un automòbil es trobava estacionat en plena via fèrria. Les imatges s'han fet virals a les xarxes socials i han provocat rialles i bromes.

Els fets han succeït concretament a la RL3 que uneix Cervera i Lleida, a l'altura de Golmés. Com era d'esperar, la presència d'un vehicle a la zona de pas de trens va desfermar l'alarma entre els responsables de la circulació ferroviària, qui van intentar evitar un potencial xoc amb el comboi que s'acostava a gran velocitat.

| ACN, @mossoscat, XCatalunya

En qüestió de minuts, diverses dotacions policials van acudir al lloc per constatar el que havia passat. En arribar, es van trobar amb un turisme situat sobre les vies, sense que els seus ocupants aparentessin ser conscients de la gravetat de la situació. Afortunadament, no s'havien produït lesions ni danys materials abans de l'arribada de les autoritats, cosa que els Mossos atribueixen a la ràpida reacció dels responsables de la línia, qui van aconseguir frenar a temps el tren que circulava per la RL3 en direcció a Lleida.

Confusió de la via amb un camí

L'explicació que va proporcionar el conductor als agents va resultar tan sorprenent com preocupant. Segons la informació recollida, hauria confós la via del tren amb un camí lateral que discorria en paral·lel, prenent per error un desviament que el va portar directament sobre les travesses de la línia ferroviària. Aquest descuit va suposar que el vehicle s'endinsés en una zona totalment inadequada per a la circulació de cotxes, posant en perill tant els usuaris de la línia com els mateixos ocupants de l'automòbil.

| ACN

La policia, seguint el protocol establert, va procedir a immobilitzar el cotxe, impedint que continués circulant en condicions il·legals. Es preveu que l'infractor enfronti sancions econòmiques, ja que conduir sense un carnet reconegut per la normativa nacional comporta multes de consideració i, en certes situacions, la prohibició de tornar a posar-se al volant.

Interrupció del servei

Així mateix, la confusió generada pel vehicle a la via va interrompre temporalment el servei ferroviari de la RL3 en aquest tram. El tren que cobria el recorregut Cervera-Lleida es va veure obligat a aturar-se per evitar un accident, cosa que va provocar demores en la circulació abans de les vuit del matí. Un cop els Mossos van retirar el cotxe de les vies i es va confirmar que no existien riscos afegits, el trànsit ferroviari es va reprendre amb normalitat, i els viatgers van poder continuar amb el seu trajecte.