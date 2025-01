Caos a la C-58 per un cotxe bolcat

Està sent un dimecres realment complicat a les vies catalanes, ja que han estat diversos els sinistres que han provocat alteracions. A mitja jornada, conductors que circulaven per la C-58 en sentit Terrassa es van topar amb un incident que alteraria completament la normalitat viària: un turisme havia bolcat en plena calçada, ocupant dos carrils i causant una gran congestió a la zona. En qüestió de minuts, la situació va degenerar en un veritable caos de trànsit, les conseqüències del qual es van estendre a altres vies de gran importància com la B-10 i la B-20, també coneguda com la Pota Nord.

Segons les primeres informacions difoses pel Servei Català de Trànsit, el vehicle accidentat va romandre bolcat en un dels carrils, mentre que l'altre quedava inhabilitat per la presència dels serveis d'emergència. Aquesta circumstància va reduir la capacitat de la C-58 a un sol carril operatiu durant el temps que es va emprar per atendre el succés i dur a terme les tasques de retirada de l'automòbil. El resultat va ser una retenció creixent que va afectar no només els vehicles que pretenien dirigir-se cap a Terrassa, sinó també a aquells que connectaven amb la B-10 o la B-20 per accedir a diversos punts de l'àrea metropolitana de Barcelona.

[IMAGE]{457428}[/IMAGE]

La complexitat de l'incident va radicar en la impossibilitat d'habilitar de manera immediata passos alternatius. Encara que, en alguns casos, es va intentar desviar part del trànsit per sortides anteriors, l'afluència de vehicles es mantenia tan alta que els col·lapses eren difícils de contenir. Això va generar un efecte dòmino a les vies circumdants, amb files de cotxes que avançaven a pas molt lent o romanien pràcticament detinguts. Alguns conductors es van veure atrapats durant llargs minuts sense poder maniobrar per abandonar l'autopista.

Precaució a la C-58

Els serveis d'emergència van acudir en un temps raonable. Dotacions de Bombers de la Generalitat, ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i patrulles dels Mossos d'Esquadra es van personar al lloc per atendre el succés. Davant la impossibilitat de reubicar l'automòbil bolcat de manera immediata, els bombers van haver d'assegurar-se de l'estabilitat del vehicle abans d'intentar retirar-lo.

Paral·lelament, es va dur a terme una avaluació de possibles fuites de combustible o danys a la calçada, descartant qualsevol risc que pogués agreujar encara més la situació. D'aquesta manera, es va treballar amb celeritat per acotar la zona i protegir la seguretat dels intervinents i dels propis conductors que seguien circulant.

Mentrestant, alguns panells d'informació instal·lats a la xarxa viària avisaven del tall de dos carrils i recomanaven itineraris alternatius. No obstant això, els avisos van resultar insuficients per a aquells que ja es trobaven a la C-58, sense marge per prendre una ruta diferent. En el punt àlgid de la retenció, la circulació en sentit Terrassa va arribar a presentar diversos quilòmetres d'embús, amb conseqüències indirectes en els enllaços amb la B-10 i la B-20, on la situació també es va tornar complicada.