Espectacular rescat dels bombers a un tractorista atrapat al riu

per Mireia Puig

A les últimes hores, els Bombers de la Generalitat han protagonitzat un rescat que ha captat l'atenció de tots pel seu nivell de dificultat i risc. Enmig de les intenses pluges que afecten la regió, un tractorista va quedar atrapat al riu Segre, a la localitat de Prats i Sansor. La creixent de l'aigua, causada pel temporal que ha COPEjat la zona, va fer que el conductor es veiés arrossegat juntament amb el vehicle cap a l'interior del riu, i va quedar atrapat en una situació potencialment mortal.

La coordinació entre els cossos d'emergència ha estat essencial per dur a terme aquest rescat al riu Segre. Amb l'ajuda de grues i altres equips especialitzats, els Bombers de Catalunya van aconseguir treure l'home amb èxit i posar-lo fora de perill. En aquesta situació extrema, tant l'experiència dels bombers com la rapidesa d'intervenció del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han estat clau per evitar una tragèdia més gran.

Un tractorista atrapat al riu Segre

L'incident va tenir lloc a Prats i Sansor al voltant de les 17.48 hores, quan el tractorista, que estava operant el seu vehicle en una zona propera al riu, va ser arrossegat per la força del corrent. En pocs minuts, el tractor va quedar parcialment submergit a l'aigua, i l'home, atrapat i sense possibilitats de sortir pels seus propis mitjans, va haver d'aferrar-se a una de les rodes per evitar ser portat pel riu. Les imatges compartides pels Bombers mostren el tractor en una posició crítica, amb una de les rodes sobresortint de l'aigua mentre la resta del vehicle estava submergit.

| @bomberscat

La complexitat d'aquest rescat va ser la força de l'aigua i la posició del tractorista, que corria el risc de ser arrossegat en qualsevol moment. Els bombers van arribar al lloc amb un equip especialitzat i, utilitzant una grua, van aconseguir estabilitzar el tractor mentre feien l'operació de rescat. En tot moment, els bombers van haver de bregar amb el corrent del riu, que dificultava l'extracció de l'home.

La intervenció del SEM i el trasllat a l'hospital

Un cop rescatat pels bombers, el tractorista va ser atès pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que era al lloc per oferir assistència immediata. Afortunadament, l'home es trobava en estat lleu, tot i que presentava signes d'hipotèrmia a causa del temps exposat a l'aigua freda ia l'estrès de l'incident. Després de rebre els primers auxilis, va ser traslladat a l'Hospital de Cerdanya, on va quedar en observació per assegurar-ne la completa recuperació.

Precaucions en zones properes a rius durant episodis de pluges intenses

Aquest succés serveix com a recordatori dels perills que representen els rius i altres cossos daigua durant els períodes de pluges intenses. Les crescudes sobtades poden atrapar persones i vehicles, generant situacions d'alt risc. Les autoritats recomanen evitar transitar per àrees properes a rius i rierols quan hi ha pluges fortes , ja que el nivell de l'aigua pot augmentar en qüestió de minuts i transformar una situació aparentment segura en un escenari perillós.

A més, és important recordar que les maquinàries pesants, com els tractors, encara que puguin semblar estables, també són susceptibles de ser arrossegades o quedar atrapades al fang i l'aigua quan les condicions són adverses. Les mesures preventives són essencials per evitar aquest tipus d'incidents, i els equips de rescat sempre estan preparats per intervenir, però és responsabilitat de tots mantenir-se allunyats de les zones de risc.