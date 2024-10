Una multitud ataca la policia en un dels barris més conflictius de Catalunya

Un nou episodi de violència s'ha viscut a Mataró, una localitat a la comarca del Maresme, on desenes de persones van atacar agents de la Policia Local en un dels barris més conflictius de la ciutat i del país.

Els agents estaven fent un control de trànsit i, després d'aturar un vehicle per una infracció, es van veure envoltats per un grup d'individus que els va començar a increpar i, ràpidament, va escalar en agressivitat. Segons el relat dels fets, els agents van ser agredits físicament i verbalment, mentre la situació es descontrolava. Finalment, van necessitar reforços per controlar la situació i poder retirar-se del lloc sense conseqüències més greus per a la integritat física. Els dos homes que han iniciat el conflicte han estat detinguts, segons avança El Caso.

Aquest incident no és un cas aïllat. A Mataró, especialment en alguns barris, els problemes d'inseguretat i violència han crescut els darrers anys, creant un ambient de tensió i conflictivitat social.

| ACN

Les forces policials enfronten reptes constants per mantenir l'ordre en zones on la delinqüència, els conflictes veïnals i les disputes territorials són recurrents.

Aquest darrer episodi d'atac a agents és una mostra més de la situació complicada que es viu en alguns barris de Catalunya, on les autoritats locals s'enfronten a un desafiament constant per garantir la seguretat i la convivència.

La situació de Mataró i altres barris conflictius de Catalunya

Mataró ha estat, els darrers anys, una de les ciutats de Catalunya que ha experimentat un augment en el nombre d'incidents violents, sobretot en barris específics on el teixit social és fràgil i les taxes de desocupació i abandó escolar són elevades. Aquesta situació ha provocat que alguns barris de la ciutat es converteixin en focus de conflicte, amb una presència creixent d'activitats delictives, com ara tràfic de drogues, robatoris i vandalisme.

Però Mataró no és l'únic lloc on aquestes situacions tenen lloc. A ciutats com Barcelona, Girona i el Prat de Llobregat, entre altres localitats, hi ha barris on la violència i la criminalitat han assolit nivells alarmants. A Barcelona, barris com el Raval, Sant Cosme o la Mina són coneguts per ser zones amb un alt índex de conflictivitat. Alguns ja es consideren no-go zone.