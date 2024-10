Tragèdia mortal a la dutxa: Investigació en marxa

per Mireia Puig

Una persona ha perdut la vida en circumstàncies tràgiques en un pis de Barcelona mentre es dutxava, després de rebre una descàrrega elèctrica. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir els detalls del succés, que ha deixat consternats els residents de la zona i ha generat nombroses preguntes sobre la seguretat en instal·lacions domèstiques. La víctima, el nom i l'edat de la qual no s'han fet públics, va morir aquest dijous a casa seva situada a la capital catalana, cosa que, d'acord amb les primeres informacions, podria ser un accident relacionat amb una fallada elèctrica.

Segons informa El caso , el tràgic incident va passar quan la víctima estava utilitzant la dutxa i, aparentment, va rebre una forta descàrrega que va resultar fatal. Tot i que els serveis d'emergència van anar ràpidament al lloc, no van poder fer res per salvar la vida.

La causa exacta de la descàrrega està sent analitzada per especialistes, i s'espera que les pròximes hores es faci una inspecció detallada a l'habitatge per identificar l'origen de la sentència elèctrica que va ocasionar la mort de la persona.

| ACN

Hipòtesis inicials sobre l'origen de la descàrrega elèctrica

Les primeres hipòtesis apunten que podria haver existit una fallada al sistema d'aigua calenta o a la instal·lació elèctrica del domicili, encara que cap d'aquestes teories ha estat confirmada oficialment. Els Mossos d'Esquadra han assignat un equip especialitzat per examinar el sistema elèctric de l'habitatge i les condicions de seguretat de l'immoble. Aquest tipus d'incidents, tot i que són poc freqüents, subratlla la importància de comptar amb instal·lacions elèctriques en bon estat, especialment en zones humides de la casa com banys i cuines, on el contacte entre aigua i electricitat pot ser potencialment perillós.

El risc d'electrocució a la dutxa sol estar associat a defectes a l'escalfador d'aigua, al sistema de presa de terra de l'habitatge o a fuites d'electricitat als sistemes de calefacció d'aigua que no han estat aïllats correctament. Una de les principals mesures de seguretat en aquests casos és la instal·lació d'interruptors de protecció diferencial, que ajuden a tallar el subministrament elèctric en cas de detectar fuites. Tot i això, encara no se sap si l'immoble en qüestió comptava amb aquestes mesures de seguretat o si l'habitatge presentava problemes previs en el seu sistema elèctric.