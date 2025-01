Un atropellament genera caos en una estació de Rodalies: Servei interromput

El començament d'una nova setmana ha estat marcat per l'alteració en el servei de trens a l'estació de Badalona (Barcelonès), després que una persona fos atropellada, segons han confirmat Renfe i Adif. L'incident ha afectat de forma directa les línies R1 i RG1, generant un notable caos per als viatgers que es desplaçaven per la xarxa de Rodalies de Catalunya. Al llarg del matí, la situació ha evolucionat en diversos passos, des de retards inicials fins a la interrupció completa de la circulació, per finalment reobrir-se la línia, això sí, amb importants demores en l'horari.

Els primers avisos s'han donat al voltant de les 07:30 h, quan el compte oficial de la línia R1 de Rodalies (@rod1cat) anunciava que els trens circulaven fora del seu horari habitual a causa d'un atropellament a l'estació de Badalona. En un inici, s'ha pogut mantenir la circulació per via única de forma provisional, cosa que ha causat demores significatives però no un tall total en la línia. Els usuaris que en aquell moment es trobaven als trens han vist com aquests es detenien durant diversos minuts en estacions intermèdies o avançaven a velocitat reduïda.

Amb el pas dels minuts, no obstant això, la situació s'ha agreujat. Al voltant de les 08:00 hores, un nou comunicat indicava la interrupció total del servei en ambdós sentits a l'altura de l'estació de Badalona, seguint les indicacions dels Bombers de la Generalitat, que actuaven a la zona per atendre l'emergència i assegurar que no existia risc per als usuaris i el personal ferroviari. Aquest tall complet ha afectat de ple les línies R1 i RG1, ja que ambdues depenen d'aquest tram per als seus recorreguts habituals.

Evolució positiva

Els serveis d'emergències han treballat per atendre la persona atropellada, encara que no han transcendit més detalls oficials. Mentrestant, la gran afluència de passatgers en la franja horària vespertina ha provocat aglomeracions a les estacions properes a Badalona, com Sant Adrià de Besòs i Montgat, on molts usuaris intentaven buscar alternatives de transport, ja fos mitjançant autobusos interurbans o vehicles privats.

Finalment, prop de les 08:30 h, Rodalies ha anunciat a través d'un últim missatge que es reobria la circulació ferroviària a Badalona, però amb condicions especials. Tot i així, no s'ha restaurat el servei amb normalitat, sinó que els trens tornen a operar fora del seu horari habitual, amb demores que poden rondar entre 15 i 30 minuts —i fins i tot més— segons la franja horària i la direcció del trajecte. A més, algunes circulacions podrien patir alteracions d'última hora o veure's suprimides per reorganitzar la logística dels combois i els maquinistes.

Mentre s'esclareixen les causes i es concreta el balanç oficial d'aquest atropellament, les autoritats recomanen als usuaris mantenir-se informats a través dels canals oficials de Rodalies, com el compte de Twitter (@rod1cat), l'aplicació Rodalies de Catalunya o les webs de Renfe i Adif.