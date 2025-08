Incendi surrealista en una piscina: Intervenen diverses dotacions de Bombers

Una escena insòlita ha sorprès aquest divendres a la tarda els veïns de Lleida, quan s'ha declarat un incendi a l'interior d'una piscina buida situada dins d'un antic local d'oci, ara en desús, a l'entorn del parc de Gardeny.

El foc, que ha generat una gran columna de fum negre visible des de diversos punts de la ciutat, ha obligat a desplegar fins a set dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han treballat intensament fins a aconseguir extingir les flames.

Segons la informació oficial publicada pel cos d'emergències a través del seu compte de X (antic Twitter), l'avís de l'incendi s'ha rebut a les 18:31 h. A l'arribada dels primers equips, el foc ja estava completament desenvolupat dins del vas de la piscina.

| @bomberscat, XCatalunya

Un espai abandonat convertit en focus de perill

L'escenari de l'incident és un antic local d'oci situat al conegut parc de Gardeny, una zona elevada i boscosa als afores de Lleida que acull tant instal·lacions recreatives com patrimoni històric. La piscina en qüestió, sense aigua des de fa temps i envoltada de bardissa i residus, sembla haver-se convertit en un espai d'acumulació de ferralla, fet que ha facilitat la propagació de l'incendi.

Tot i que encara es desconeix l'origen exacte de les flames, les primeres hipòtesis apunten a una possible acció humana, ja sigui per imprudència o de manera intencionada. No es descarta que persones alienes al recinte hagin accedit al lloc per abandonar electrodomèstics o fer-ne un ús indegut.

| @bomberscat, XCatalunya

Intervenció ràpida i sense ferits

Les imatges compartides pels Bombers mostren l'interior de la piscina completament calcinat, amb restes d'electrodomèstics, materials de fusta i plàstics fosos. La columna de fum negre, densa i vertical, ha alertat molts ciutadans que es trobaven als voltants.

L'actuació ha requerit la mobilització de set unitats de bombers, a causa del risc de propagació del foc cap a la vegetació del parc. L'entorn, sec per les altes temperatures de l'estiu, presentava un risc evident d'incendi forestal si les flames haguessin escapat del perímetre de la piscina.

Crida a la prevenció i el civisme

Des de Bombers de la Generalitat han volgut destacar la ràpida actuació i han agraït la col·laboració ciutadana, que ha facilitat una resposta àgil. Tanmateix, també han aprofitat per recordar la importància de no utilitzar espais abandonats com a abocadors.

“Petits focus mal gestionats poden acabar en grans tragèdies”, han assenyalat des del cos, insistint que la prevenció és clau per evitar fets com el d'avui.

Una imatge que impacta

L'escena de l'incendi, visualment impactant per l'insòlit de l'entorn —una piscina buida en flames—, ha corregut com la pólvora a les xarxes socials. Molts usuaris han expressat la seva sorpresa i han reclamat una major vigilància en recintes abandonats o mal tancats.

El foc ja ha estat totalment extingit, però l'incident torna a posar sobre la taula el debat sobre la gestió d'espais abandonats en entorns urbans i periurbans, i la necessitat de mantenir-los en condicions segures per evitar que es converteixin en focus de risc.