Espectacular incendi en una urbanització: 180 metres quadrats arrasats pel foc

La passada nit es van viure moments de gran tensió a la urbanització de la partida de Fontanals, a Valls (Alt Camp), quan un incendi de vegetació es va declarar a l'altura del marge de la carretera i va posar en alerta els veïns de la zona. Eren les 23:24 hores quan el telèfon d'emergències 112 va rebre la trucada que va activar els Bombers de la Generalitat, que es van mobilitzar amb promptitud per sufocar les flames i contenir la seva expansió.

El foc, que calcinarà uns 180 m² de canyar i vegetació, va provocar un gran resplendor en la foscor de la nit, generant en els testimonis la impressió d'un incendi de majors dimensions. Els bombers, desplegats amb diverses dotacions, es van trobar un escenari compromès: altes flamarades alimentades per la vegetació seca i les ratxes de vent que sovint es donen en zones properes a carreteres i descampats. Així i tot, la seva ràpida intervenció va permetre aïllar el focus principal i impedir que el foc afectés altres superfícies contigües o propietats ubicades a la urbanització propera.

Els residents de la zona es van mostrar preocupats davant la possibilitat que les flames poguessin propagar-se cap a habitatges o instal·lacions sensibles. Va ser precisament aquesta alarma la que va motivar diverses trucades de veïns, inquiets davant la magnitud aparent de l'incendi i la intensa olor a cremat. No obstant això, les maniobres d'extinció van resultar eficaces, i al voltant de la mitjanit ja es podia comprovar una notable disminució de l'activitat del foc. Al terme de la intervenció, els Bombers confirmaven que no hi havia que lamentar ferits.

Gran labor dels Bombers

Malgrat l'aparatositat de les flames, les autoritats han indicat que la zona afectada es concentra al marge de la carretera, una àrea composta principalment per canyissos i matolls, on la propagació de foc pot produir-se amb rapidesa si no es controla de forma immediata. D'haver-se tardat més en l'arribada dels serveis d'extinció, el balanç podria haver resultat molt més greu. Aquest tipus de vegetació, en assecar-se, serveix com a combustible de gran potència, cosa que explica l'espectacularitat de l'incendi i la seva ràpida expansió inicial.

Després de donar per extingit el focus principal, els bombers van procedir a les tasques de remull i refredament per assegurar que no quedaven brases que poguessin revifar-se en les hores següents. El fet d'haver estat un incendi nocturn va dificultar en part la visibilitat, per la qual cosa es va realitzar una inspecció minuciosa amb focus i llanternes. Així mateix, el personal especialitzat va revisar la zona perimetral a la recerca de possibles extensions de calor o brases enceses que, després de la retirada dels efectius, poguessin provocar un rebrot del foc.

Per ara, es desconeixen les causes exactes que van originar les flames. Els Mossos d'Esquadra tenen oberta una investigació al respecte, en la qual es recollirà informació de testimonis i indicis recollits in situ.