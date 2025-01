Tragèdia mortal en un accident laboral en una empresa de papereria

Un treballador d'una empresa de papereria va perdre la vida aquest dilluns a primera hora del matí després de patir una aparatosa caiguda des d'una escala metàl·lica. L'empleat, de 55 anys d'edat, es va precipitar al buit per causes que encara s'estan investigant, colpejant-se primer contra la pròpia estructura metàl·lica i després contra el terra. Malgrat la ràpida actuació dels serveis d'emergències, no es va poder fer res per salvar-li la vida.

Els fets van succeir en un centre industrial ubicat a la localitat de Sant Gregori (Gironès). Al voltant de les set del matí, els companys de l'operari van donar la veu d'alarma en trobar-se amb la víctima malferida, activant de seguida el dispositiu de rescat. Fins al lloc dels fets es van desplaçar diverses unitats dels Mossos d'Esquadra—tant de Seguretat Ciutadana com d'Investigació—, així com el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i efectius de Bombers de la Generalitat.

| Google Maps, @mossoscat, XCatalunya

Per desgràcia, la gravetat de les ferides del treballador va fer inútils els intents de reanimació, i els metges del SEM van confirmar la seva defunció. Segons ha transcendit, l'home es trobava realitzant tasques en alçada quan va perdre l'equilibri de forma sobtada, encara que seran les investigacions oficials les que establiran si van existir altres factors determinants, com un possible fallada en l'estructura, en els procediments de seguretat o en l'ús d'elements de protecció.

Com marquen els protocols en aquests casos, els Mossos d'Esquadra han informat dels fets al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona i al Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat, amb la finalitat d'esclarir les circumstàncies exactes de l'accident i determinar si es van complir les mesures de prevenció de riscos laborals exigides.

Augment dels accidents laborals

Els accidents de treball derivats de caigudes en alçada continuen figurant entre les principals causes de sinistralitat laboral, cosa que posa en relleu la necessitat d'extremar les precaucions en tot tipus de labors en alçada. Les autoritats i associacions de prevenció de riscos subratllen la importància de comptar amb equipament de protecció adequat —arnesos, baranes, línies de vida— i de realitzar revisions regulars al material que s'utilitza diàriament, incloses les escales metàl·liques o plataformes.

| ACN

Representants de la plantilla han manifestat el seu pesar i han reclamat una revisió a fons dels protocols de seguretat per impedir que una cosa així torni a succeir. Encara que els accidents mortals en el treball han experimentat descensos en algunes indústries, aquest tipus de successos continuen produint-se, recordant a la societat que la prevenció és un pilar fonamental en qualsevol entorn laboral.