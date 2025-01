Espectacular accident a la C-38

Els accidents de circulació no paren d'augmentar al nostre país. Distraccions al volant, excés de velocitat, ús de dispositius electrònics, estat de la via... Les causes són molt variades i una d'elles (o diverses) poden ser la causa que provoca el sinistre.

El matí d'aquest divendres ha estat marcat per un fort accident de trànsit a la carretera C-38, a les proximitats de Mas Repuntxo i en direcció a la rotonda d'enllaç amb la N-260 (túnels de Collabós). Segons la informació difosa a les xarxes socials, un turisme ha acabat bolcat al mig de la via, generant un fort impacte visual per als conductors que passaven per la zona i preocupant els veïns, que no han dubtat a manifestar-se a internet sobre la importància de respectar els límits de velocitat.

Les primeres dades facilitades per testimonis presencials apunten que el sinistre s'ha produït al voltant de primera hora del matí, quan la llum encara no era massa intensa. El conductor hauria perdut el control del vehicle —per causes que encara s'investiguen—, col·lidint contra elements de l'entorn i acabant bolcat al mig del carril. El succés ha provocat l'arribada dels serveis d'emergències i dels cossos de seguretat, que han ordenat el trànsit per evitar nous incidents.

| hallojulie, ACN, XCatalunya

Encara que de moment no es disposa d'una confirmació oficial sobre l'existència de ferits greus o lleus, les imatges difoses mostren restes del vehicle escampades per la calçada, així com l'estructura del turisme completament danyada. És freqüent, en aquest tipus d'accidents, que els ocupants pateixin contusions o lesions que requereixen atenció mèdica immediata, motiu pel qual s'aconsella extremar la prudència als conductors que circulin per aquest tram.

Alguns usuaris apunten a l'excés de velocitat

Veïns de la comarca han aprofitat la publicació de les imatges a les xarxes socials per destacar la importància de respectar les normes de circulació, especialment la velocitat màxima permesa a la carretera C-38. A més, fan èmfasi que la via discorre per una zona amb corbes i canvis de rasant que poden tornar-se perillosos si els vehicles no adapten la seva marxa a les condicions de la carretera. Alguns comentaris ressalten que el simple fet d'estalviar uns pocs minuts no compensa el risc de patir un sinistre com el que s'ha produït avui.

La Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra, encarregats d'investigar el succés, han recollit testimonis i avaluen si la velocitat inadequada o algun tipus de distracció van poder desencadenar la maniobra del cotxe.