Espectacular incendi de matinada en una granja

La tranquil·litat de la matinada es va veure alterada sobtadament per un incendi que va despertar l'alarma entre els veïns. Les flames, visibles des de la distància, van il·luminar la nit generant una gran inquietud per la magnitud del foc i la incertesa sobre possibles danys materials o víctimes.

Els equips d'emergència, mobilitzats ràpidament al lloc dels fets, van actuar amb determinació per evitar que el sinistre s'estengués encara més i afectés altres immobles propers. El foc, tal com van poder constatar nombrosos testimonis que van difondre imatges impactants a les xarxes socials, es va produir durant les hores en què la majoria de la població encara descansa.

Ràpida actuació dels bombers

Segons la informació oficial proporcionada pel cos de bombers de Catalunya, l'alerta es va rebre a les 04:59 hores de la matinada del dissabte 29 de març. El foc va afectar concretament un tractor i dues grans bales de palla situades al costat d'una granja al municipi d'Almacelles, a la comarca del Segrià.

| Govern

Van ser necessàries tres dotacions de bombers per controlar i extingir l'incendi amb eficàcia.

El ràpid desplegament dels bombers va evitar mals majors, ja que el foc podria haver-se estès amb facilitat a causa del combustible natural que representaven les bales de palla. Durant diverses hores, els efectius van treballar intensament, utilitzant grans quantitats d'aigua per assegurar que no quedessin brases que poguessin revifar el foc.

Sense ferits, però amb importants danys materials

Afortunadament, les autoritats han confirmat que no hi va haver danys personals, ja que en aquell moment no hi havia ningú a prop del lloc. Tot i això, el succés va generar certa preocupació entre els residents de la zona per la por que les flames poguessin arribar a edificis habitats o causar danys majors en instal·lacions agrícoles o ramaderes contigües.

El tractor, el valor econòmic del qual és significatiu, va quedar completament calcinat i fora de servei, mentre que les bales de palla també van ser consumides totalment pel foc. Aquests danys materials representen una considerable pèrdua econòmica per a la granja afectada, atès que tant la maquinària agrícola com el farratge són elements indispensables en l'activitat quotidiana del sector primari.

Investigació en curs per esclarir els fets

En aquests moments, les autoritats competents ja han iniciat una investigació per determinar amb exactitud quin va ser l'origen de l'incendi.

| ACN

Encara que de moment no es descarta cap hipòtesi, les primeres valoracions apunten cap a una possible causa accidental, potser relacionada amb alguna espurna provinent del mateix tractor o amb altres factors tècnics que podrien haver desencadenat les flames en plena matinada.

D'altra banda, no es descarta totalment la hipòtesi d'un origen intencionat, encara que actualment no hi ha indicis clars que sostinguin aquesta possibilitat. La policia científica està recopilant proves al lloc dels fets per aclarir la circumstància exacta del succés el més aviat possible.