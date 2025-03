Dos desallotjats en ensorrar-se una casa al centre històric d'una ciutat

per Mireia Puig

Un estrèpit inesperat va trencar la tranquil·litat de la tarda de divendres quan part de la façana d'un habitatge antic va caure sobtadament, causant alarma entre els veïns de l'entorn més proper a l'immoble. La situació va obligar les autoritats a actuar de seguida per garantir la seguretat de tots els residents propers.

Enfonsament en ple nucli antic

L'incident va tenir lloc al voltant de les 18:47 hores d'aquest divendres 28 de març, al nucli històric de Balaguer, una zona habitualment concorreguda i que destaca pel seu valor arquitectònic i cultural.

Segons informació facilitada pel cos de bombers, l'edifici afectat estava en estat ruïnós i no va suportar més el deteriorament acumulat pel pas del temps, cosa que va desencadenar un enfonsament parcial que va afectar directament la via pública, bloquejant l'accés per als vianants i vehicles.

| @bomberscat

La façana ensorrada no només representava un perill evident per als vianants i veïns, sinó que també va implicar danys significatius en el sistema d'enllumenat públic. Davant aquesta situació, els equips d'emergències van reaccionar ràpidament, delimitant la zona amb un perímetre de seguretat per prevenir qualsevol altre incident.

Evacuació immediata

La prioritat inicial va ser salvaguardar els residents de l'àrea, especialment aquells la integritat física dels quals podia estar més exposada. De seguida, els bombers van procedir a evacuar preventivament dues persones que habitaven un habitatge contigu, afortunadament sense que es registressin ferits ni afectats per la caiguda de runa.

A més del desallotjament, es va dur a terme una exhaustiva inspecció de riscos a l'immoble afectat i en aquells edificis propers que podrien haver patit algun dany estructural com a conseqüència de l'enfonsament.

Tasques de control i prevenció

Els bombers i tècnics municipals van treballar conjuntament en el control del risc i en l'avaluació de l'estat de les edificacions properes. Es va ordenar el balisament complet del carrer per impedir l'accés a la zona afectada mentre es realitzaven les tasques necessàries per assegurar el perímetre i avaluar possibles danys addicionals.

Aquest tipus de successos posa de manifest la necessitat de supervisar periòdicament la seguretat estructural dels edificis més antics, especialment aquells situats en nuclis històrics, que per la seva antiguitat són susceptibles a patir danys estructurals que podrien derivar en tragèdies majors.