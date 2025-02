Espectacular incendi en un pis: 3 persones ferides i 18 evacuades

per Iker Silvosa

L'aroma del matí i la llum tènue de l'alba solen envoltar els carrers en una calma particular. Alguns veïns surten d'hora a passejar les seves mascotes o a emprendre la rutina laboral. No obstant això, no tots s'han trobat amb la tranquil·litat habitual a la zona de Sant Pere i Sant Pau (Tarragona).

A pocs metres de diversos edificis residencials, un dispositiu d'emergències ha alterat la normalitat. Les sirenes dels camions de bombers i les llums dels vehicles policials han captat l'atenció de vianants i conductors. Pocs sabien el que passava amb exactitud, però les mostres de sorpresa deixaven clar que s'havia produït un succés d'envergadura.

| ACN

Minuts després, ha transcendit que un incendi s'havia declarat en un pis d'un bloc d'habitatges, obligant a una resposta ràpida i coordinada dels equips de rescat. Pel que sembla, el foc s'ha originat en una habitació on s'ha cremat un matalàs, estenent el fum i la calor per diversos punts de l'edifici. Segons les primeres dades, les flames s'han propagat amb rapidesa fins a ser sufocades pels bombers, que han treballat intensament al lloc durant bona part del matí.

Diverses persones ateses pel SEM

En els informes preliminars destaquen tres persones afectades, els símptomes principals de les quals estarien relacionats amb la inhalació de fum i cremades menors. El Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), present des que s'ha rebut l'avís al voltant de les 05:58 h, encara no s'ha pronunciat sobre l'estat de les persones ferides.

L'escena del succés ofereix una imatge impactant: mànegues esteses pel carrer, escuma al paviment, veïns congregats a les voreres, i una columna de fum que, encara que ja dissipada, ha deixat una persistent olor a cremat. Almenys 18 persones del bloc han decidit abandonar els seus habitatges de forma autònoma, espantades per l'avanç de les flames. Altres, en canvi, han estat confinades de forma preventiva pels bombers, que han preferit evitar moviments innecessaris i han esperat que l'escala estigués lliure de fum.

L'esforç dels equips d'extinció ha impedit que el foc s'estengués a altres plantes o immobles propers. El conjunt de l'edifici ha quedat afectat sobretot pel fum, però els responsables de l'emergència han verificat a poc a poc cada zona. La prioritat s'ha centrat a desallotjar i controlar el focus d'incendi, amb l'objectiu de minimitzar danys a l'estructura.

Amb les tasques d'extinció del foc ja concloses gràcies a les 5 dotacions de bombers que han acudit al lloc dels fets, queda pendent ara conèixer l'estat dels afectats.