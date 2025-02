Tragèdia mortal en un accident de trànsit a la T-721

per Mireia Puig

La tarda d'aquest dilluns prometia una circulació relativament tranquil·la a la província de Tarragona. Alguns conductors aprofitaven les hores prèvies al capvespre per culminar els seus trajectes amb calma. No obstant això, un succés inesperat ha commocionat veïns i autoritats de la zona.

Segons ha transcendit més endavant, l'incident s'ha produït al punt quilomètric 5,6 de la T-721, a l'altura de Constantí (Tarragonès). Allà, una furgoneta ha col·lisionat frontalment amb un camió cisterna, deslligant l'emergència dels serveis policials, sanitaris i d'extinció d'incendis. El que ha passat ha generat gran inquietud per la magnitud del xoc i l'impacte visual del sinistre.

La víctima mortal és D. Z. V., de 27 anys, veí de Tarragona. L'avís als Mossos d'Esquadra s'ha registrat a les 16:44 h, moment en què diversos testimonis han alertat de la gravetat de la col·lisió. Els agents investiguen les causes exactes del succés, atès que la fúria de l'impacte no deixa clar què va poder motivar la invasió d'un dels carrils o si va existir algun fall mecànic.

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha detallat que, després de confirmar-se la defunció, es van activar de seguida nou patrulles de Mossos d'Esquadra. Així mateix, han intervingut quatre dotacions de Bombers de la Generalitat, que han realitzat tasques d'excarceració de la víctima i control d'una fuita a la cisterna del camió. També tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han participat en l'atenció, encara que desafortunadament no ha estat possible salvar la vida del jove.

Carretera tallada

Per la seva banda, la carretera T-721 roman completament tancada al trànsit. Les autoritats han habilitat desviaments senyalitzats a través de dues rotondes properes, amb la finalitat d'oferir rutes alternatives als conductors i evitar un major col·lapse viari. La zona de l'accident, coberta per la forta olor a combustible i restes de materials, ha necessitat mesures addicionals de seguretat per prevenir possibles incendis o vessaments perillosos.

Aquest tràgic succés incrementa les xifres de víctimes a les carreteres catalanes en el que va d'any. Amb la defunció de D. Z. V., ja són 16 les persones que han perdut la vida des de l'inici de 2025, conforme a les dades provisionals facilitades pel SCT. Aquesta situació ha reobert el debat sobre la necessitat d'extremar la precaució en vies on solen circular vehicles pesants i en les quals un descuit o un error mínim poden convertir-se en tragèdia.