Caos a les principals carreteres de Barcelona: 4 accidents i llargues retencions

La jornada d'aquest dimarts ha començat amb presses i previsions d'un trànsit intens, propi d'un dia laborable. Molts conductors han sortit de casa amb antelació per evitar embussos. No obstant això, les sirenes i els avisos d'última hora han canviat la rutina de milers de persones.

Els primers senyals d'alerta s'han deixat sentir a la xarxa viària des de primera hora. Els butlletins oficials de Trànsit han confirmat que en aquests moments hi ha retencions fins a quatre de les principals autovies del territori barceloní. I les retencions, per tant, s'han convertit en un dels grans estralls, com és habitual, per als conductors.

| ACN

Vies afectades

Un dels sinistres més comentats ha ocorregut a la C-32, a l'altura de Vilassar de Dalt, sentit Barcelona. Un carril roman tallat, la qual cosa ha originat cues des de Cabrera de Mar, segons fonts oficials. Els equips d'emergència s'han afanyat a atendre el lloc de l'impacte, mentre els automobilistes es trobaven aturats amb pocs metres d'avanç per minut.

Un altre punt conflictiu ha estat la C-60, en el tram que travessa la Roca del Vallès en direcció Granollers. Un accident ha obligat a tancar un carril, provocant parades intermitents i un augment considerable de vehicles aturats. La informació difosa per Trànsit indica que es desconeix la durada de les tasques de retirada de les restes, cosa que ha incrementat la incertesa dels qui necessiten desplaçar-se.

Simultàniament, a l'A-2 entre Esparreguera i Abrera, sentit Barcelona, s'ha notificat un sinistre que ha deixat vehicles aturats al voral. Els conductors s'han trobat amb una ralentització del trànsit, creant llargues fileres i cert nerviosisme. Per a molts, no hi havia alternativa clara més enllà de la paciència o la cerca de rutes secundàries.

El quart incident s'ha produït a la C-55, a l'altura d'Abrera, també en sentit sud cap a l'enllaç amb l'A-2. Al punt quilomètric 0-3, segons la informació publicada, la circulació s'ha vist minvada per una retenció de calat. Les autoritats han assenyalat que la situació és complexa i han demanat extremar la precaució per evitar col·lisions secundàries.

Aquest cúmul d'accidents ha obligat els cossos de seguretat i emergències a desplegar esforços en diferents fronts. Diverses ambulàncies i dotacions policials s'han organitzat per atendre possibles ferits i per restablir l'ordre en la mesura del possible. No obstant això, la coincidència de tants focus d'incidències ha complicat la coordinació.