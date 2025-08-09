Un home se la juga per rescatar el seu gos: intervenció crucial dels bombers

El vincle indestructible entre una persona i la seva mascota pot portar a prendre decisions impulsives, actes de valentia que freguen la temeritat. En una calorosa tarda de dissabte, un passeig tranquil es va transformar en una situació de vida o mort, demostrant que l'amor per un animal pot enterbolir qualsevol percepció del perill.
Un home no va dubtar ni un segon a arriscar la seva pròpia vida per salvar el seu fidel company de quatre potes, que havia caigut accidentalment a l'aigua. El gos va aconseguir sortir, però el seu amo va quedar atrapat, requerint una operació de rescat complexa que va mantenir en suspens els presents.
El succés, que va tenir un final feliç gràcies a la ràpida actuació coordinada, serveix com a recordatori dels perills ocults en infraestructures aparentment inofensives i de la importància de contactar amb els serveis d'emergència davant de qualsevol incident.
Un rescat d'alt risc en aigües del canal
Els fets van passar durant la sobretaula d'aquest dissabte, 9 d'agost de 2025, a la comarca del Pallars Jussà. Concretament, al terme municipal de Tremp, un home es trobava als voltants del canal de Castissent quan el seu gos va caure a l'interior del corrent. Sense pensar-s'ho dues vegades, i mogut pel pànic de veure el seu animal en problemes, el propietari es va llançar a l'aigua per socórrer-lo.
Tot i que les seves intencions eren nobles, aviat es va veure superat per les condicions de l'entorn. Els canals de reg, com el de Castissent, presenten un perill considerable. Les seves parets, sovint de formigó llis i gairebé verticals, impedeixen una sortida fàcil. A més, el corrent, encara que no sembli violenta, pot arrossegar una persona amb força, convertint un intent de rescat en una trampa mortal.
Afortunadament, un grup de particulars que es trobava a la zona va ser testimoni de l'escena. Van actuar amb rapidesa i van aconseguir, amb els seus propis mitjans, posar a resguard el gos. Tanmateix, l'amo no va tenir la mateixa sort.
Esgotat per l'esforç i sense un punt de suport ferm, va quedar a mercè de l'aigua, aferrant-se a una corda que els mateixos ciutadans li havien llançat com a línia de vida provisional.
La ràpida mobilització dels equips d'emergència
L'alerta va saltar a les 14:12 hores. La trucada al 112 va activar de seguida un important dispositiu dels Bombers de la Generalitat. Donada la naturalesa de l'incident, es van mobilitzar no només quatre dotacions terrestres, sinó també unitats d'elit especialitzades en rescats complexos.
Entre aquestes hi havia efectius del GRAE (Grup d'Actuacions Especials), experts en salvaments en el medi natural i llocs de difícil accés, i l'equip MAER, que proporciona suport mèdic avançat al mateix lloc de la intervenció.
A més, es va avisar el SEM (Sistema d'Emergències Mèdiques) perquè acudís al lloc i pogués atendre l'home un cop fora de l'aigua. Segons van informar els Bombers de la Generalitat a través dels seus canals oficials, a la seva arribada, l'escena era crítica: el gos ja estava a resguard, però l'home continuava dins del canal, lluitant per no ser arrossegat mentre s'agafava a la corda llançada pels testimonis.
Els bombers van desplegar una escala metàl·lica per poder baixar fins a la posició de l'home de manera segura i, després d'assegurar-lo, van procedir a la seva extracció. L'operació va ser un èxit i l'home va ser rescatat sa i estalvi, tot i que visiblement afectat per la tensió i l'esforç físic.