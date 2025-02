Espectacular incendi al marge del riu Ebre

El capvespre sol portar amb si la quietud de la ribera, un moment idoni per escoltar el so de l'aigua i gaudir de la brisa. A les vores del riu Ebre, la vida discorre amb relativa calma, oferint un espectacle natural a aquells que s'acosten a contemplar la posta de sol. No obstant això, les últimes hores han estat lluny de ser pacífiques per a veïns i curiosos que han presenciat un episodi inesperat.

Alguns testimonis, sorpresos per un intens resplendor a la distància, han decidit acostar-se per esbrinar què estava succeint. L'olor de fum s'ha tornat més perceptible amb cada pas, i aviat s'han adonat que el foc dominava el paisatge. Les flames, amb el seu característic color rogenc, han il·luminat un escenari que ha pres tints dramàtics a mesura que avançava la nit.

| ACN

Les informacions preliminars assenyalen que aquest dilluns (20:18h) un incendi s'ha declarat a prop de Campredó, al municipi de Tortosa, afectant vegetació de ribera i un extens canyar al marge del riu. Aquells que han intentat localitzar el focus exacte s'han trobat amb la impossibilitat d'accedir a certs trams, ja que la zona és de difícil trànsit. Davant la magnitud del succés, els responsables del telèfon d'emergències 112 han activat diversos recursos per contenir l'avanç de les flames.

Gran labor dels Bombers

Els Bombers de la Generalitat han desplaçat cinc dotacions fins al lloc, recolzades pels equips especialitzats del grup GRAF (Grup d'Actuacions Forestals). Des de la seva arribada, han treballat amb mànegues d'alta pressió i eines específiques per a l'extinció d'incendis en zones de vegetació densa. Segons el primer balanç oficial, s'estima que el foc ha arrasat prop de 2.000 metres quadrats, centrats en un gran canyar que s'estén a les vores de l'Ebre.

Les imatges difoses per les xarxes socials mostren un autèntic espectacle de llum i ombres. El soroll de canyes en cremar i el crepitar propi de les flames han acompanyat l'escena, generant una atmosfera tan colpidora com inquietant.

Malgrat l'impactant de l'incendi, les últimes actualitzacions indiquen que el cap i la cua del foc han quedat finalment acotats. Els efectius d'extinció han aconseguit crear tallafocs naturals i han emprat línies de mànega per evitar la propagació de l'incendi cap a zones més poblades o sensibles des d'un punt de vista ambiental. Les tasques s'han anat prolongant al llarg de la nit, mentre la fumera descendia de forma paulatina.

Els especialistes han insistit que la ràpida actuació dels bombers ha estat decisiva per evitar un desastre major. La regió alberga múltiples espècies d'aus i vegetació de ribera que exerceixen un paper fonamental en l'ecosistema de l'Ebre. Un incendi sense control podria haver causat danys irreversibles, tant per a la fauna com per a la qualitat de l'aigua.