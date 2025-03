Espectacular incendi d'una embarcació: Intervenen 3 dotacions de bombers

Un incendi inesperat va sorprendre aquest matí en una zona concorreguda per turistes i locals, causant alarma a causa de l'espectacularitat de les flames i la gran columna de fum negre visible des de diversos quilòmetres de distància. La ràpida intervenció dels equips d'emergència va ser clau per controlar la situació.

Incendi al Port dels Pescadors

L'incident va ocórrer al voltant de les 10:36 del matí quan una embarcació d'aproximadament sis metres d'eslora, amarrada al Port dels Pescadors de l'Escala, va començar a cremar per causes que encara es desconeixen. Les autoritats van rebre múltiples avisos per part de persones que es trobaven prop del port en aquell moment i que van observar com les flames s'estenien ràpidament.

La ràpida actuació dels serveis d'emergència va ser determinant per evitar danys majors. Fins al lloc es van desplaçar immediatament tres dotacions de bombers que van treballar intensament durant diverses hores per sufocar les flames i evitar que el foc es propagués cap a altres embarcacions properes.

Contenció i control del vessament

El personal del port de l'Escala va actuar de manera eficaç, retirant immediatament les embarcacions pròximes al lloc de l'incendi. A més, van desplegar barreres específiques destinades a contenir qualsevol possible vessament de combustible o altres productes químics cap al mar, la qual cosa podria haver provocat danys mediambientals significatius.

Les imatges captades per testimonis i compartides a xarxes socials mostren la gravetat inicial de l'incendi, amb una espessa columna de fum negre que s'elevava al cel i que es podia observar des de diferents punts de la localitat.

Aquestes impactants imatges ràpidament van generar preocupació entre la població local i els turistes que es trobaven a prop.

Després de diverses hores d'intervenció, finalment el foc va ser totalment extingit, i les autoritats van confirmar que no hi va haver de lamentar ferits ni víctimes mortals. No obstant això, encara es desconeixen les causes exactes del sinistre, que seran investigades en els pròxims dies.

Uns incendis molt perillosos

Aquest succés posa de manifest la importància de mantenir mesures preventives en embarcacions, especialment en zones d'alt trànsit com ports turístics. Experts recomanen revisar periòdicament l'estat de les instal·lacions elèctriques i els sistemes de combustible, així com comptar sempre amb extintors en bon estat i accessibles per a una ràpida resposta en cas d'emergència.

El ràpid control de l'incendi i l'eficaç actuació tant de bombers com del personal del port van contribuir a minimitzar danys materials i van evitar un desastre ecològic. La col·laboració ciutadana i la immediata comunicació amb els serveis d'emergències van ser fonamentals per gestionar adequadament la situació.

En els pròxims dies, s'espera que es publiqui un informe més detallat sobre les possibles causes de l'incendi, amb l'objectiu d'implementar millores en les mesures de seguretat del port i evitar incidents similars en el futur.