Fort ensurt en una masia al centre del poble: Actuen 5 dotacions de bombers

per Mireia Puig

La tranquil·litat habitual d'un petit municipi català s'ha vist sacsejada aquest diumenge per un incendi que ha alterat la rutina dels veïns i mobilitzat ràpidament els serveis d'emergència. Els residents van viure moments d'angoixa quan es van adonar del fum intens que sortia des de l'interior d'una històrica masia situada en ple centre urbà, cosa que va desencadenar una intervenció urgent dels bombers.

Una resposta ràpida i coordinada

L'incident va ocórrer en una masia ubicada a la plaça de l’Església del poble de Pals, a la comarca del Baix Empordà. Al voltant de les 19:42 hores, els serveis d'emergències van rebre l'alerta a través del número 112, després de ser avisats per veïns que van advertir el fum i les flames que començaven a estendre's perillosament per l'edifici.

Cinc dotacions del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya van acudir ràpidament al lloc per controlar i extingir el foc. La ràpida intervenció va evitar que les flames s'estenguessin a altres immobles propers, minimitzant així els danys estructurals en una zona especialment sensible pel seu valor arquitectònic i turístic.

| Govern

Danys concentrats a l'interior de l'edifici

El foc va afectar principalment l'interior de l'immoble, cremant dues habitacions i la cuina, a més de provocar danys en una sala contigua. Encara que no va transcendir amb exactitud l'abast econòmic dels danys, fonts dels bombers van confirmar que sí que són significatius en aquestes zones afectades, especialment a causa de l'antiguitat de l'edifici i la dificultat afegida de combatre incendis en aquest tipus de construccions històriques.

Després de controlar les flames, els esforços dels equips d'emergències es van centrar a ventilar el fum acumulat, que s'havia estès per les dues plantes de l'immoble, generant dificultats addicionals en les tasques de rescat i valoració dels danys.

Atenció mèdica a una persona afectada

En paral·lel a les tasques d'extinció, una persona va haver de rebre atenció mèdica per part dels serveis sanitaris desplaçats fins al lloc.

| Canva

Encara que no ha transcendit l'estat exacte d'aquesta persona ni si va ser necessari el seu trasllat hospitalari, sí que s'ha confirmat que l'incident no ha deixat víctimes mortals ni ferits de gravetat, cosa que ha alleujat notablement la preocupació inicial dels veïns.

La persona atesa hauria inhalat fum, una conseqüència freqüent en incendis domèstics, especialment en estructures antigues amb poca ventilació.

Una localitat històrica afectada per l'incident

Pals, coneguda àmpliament per la seva bellesa històrica i arquitectònica, rep milers de turistes cada any atrets pel seu nucli antic medieval perfectament conservat. Aquesta masia, situada en ple cor del poble, forma part essencial de l'encant patrimonial del municipi, per la qual cosa aquest incendi ha generat especial preocupació en el veïnat pel seu potencial afectació a la identitat cultural i turística del lloc.