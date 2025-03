Diversos veïns evacuats després d'un incendi en un quadre elèctric

per Mireia Puig

Un incendi inesperat ha provocat moments d'incertesa i tensió entre els veïns d'un barri residencial durant la tarda d'aquest dilluns. Encara que el foc ha estat ràpidament controlat pels equips d'emergències, la situació ha obligat a evacuar temporalment els residents de diversos pisos, creant alarma entre els habitants de la zona.

Incendi en un edifici residencial a Bonavista, Tarragona

Els fets han tingut lloc al voltant de les 19:54 hores al barri de Bonavista, a Tarragona. Segons informació proporcionada pel cos de Bombers de la Generalitat, l'origen de l'incident ha estat un incendi en un quadre elèctric ubicat a l'interior d'un habitatge. Les flames, encara que inicialment contingudes, van generar fum que va alertar els residents, els quals ràpidament van avisar al telèfon d'emergències 112.

En qüestió de minuts, quatre dotacions de bombers s'han desplaçat fins al lloc de l'incident, actuant amb rapidesa per extingir el foc i assegurar la zona afectada.

| @bomberscat

Durant les tasques d'extinció i ventilació de l'edifici, s'ha produït una evacuació preventiva dels veïns de quatre pisos, mentre que altres cinc pisos han quedat confinats temporalment per evitar intoxicacions per inhalació de fum.

No s'han registrat danys personals

Afortunadament, el succés no ha provocat ferits ni danys personals entre els residents de l'immoble. L'actuació ràpida i coordinada dels serveis d'emergència ha permès evitar majors conseqüències i controlar l'incendi en pocs minuts. Després de l'extinció de les flames, els bombers han ventilat completament l'immoble i revisat minuciosament les instal·lacions elèctriques afectades per assegurar-se que no quedaven focus de risc.

Poc després, els veïns evacuats han pogut tornar als seus habitatges un cop que s'ha confirmat que no existia cap perill. La tranquil·litat ha tornat paulatinament a l'edifici després dels moments inicials de nerviosisme i preocupació.

Risc d'incendis elèctrics: precaucions necessàries

Aquest tipus d'incidents relacionats amb quadres elèctrics i curtcircuits ocorren amb més freqüència de la desitjada, especialment en edificis antics o amb instal·lacions elèctriques en males condicions.

| @bomberscat

Els bombers insisteixen en la importància de revisar periòdicament les instal·lacions elèctriques, especialment en habitatges amb molts anys d'antiguitat o quan es perceben senyals d'alarma com espurnes, olors estranys o apagades sobtades.

Des de Protecció Civil recorden que mantenir en bon estat les instal·lacions elèctriques domèstiques i disposar de detectors de fum poden salvar vides, ja que permeten actuar amb rapidesa davant qualsevol incident abans que es converteixi en una emergència major.