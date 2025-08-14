Espectacular incendi d'una embarcació en un club nàutic

Una tarda tranquil·la d'estiu es va veure bruscament interrompuda pel pànic i el fum. Les flames devoraven amb fúria una embarcació d'esbarjo davant la mirada atònita dels presents. El dens plomall de fum negre s'elevava cap al cel, visible des de diversos punts de la costa.
El foc, descontrolat en els seus primers instants, amenaçava d'estendre's a altres vaixells propers. La situació va generar una gran alarma en un port esportiu concorregut durant la jornada de dijous. Es van viure moments de màxima tensió mentre els serveis d'emergència s'obriren pas.
L'incident va tenir lloc a les instal·lacions del Club Nàutic de l'Hospitalet de l'Infant, a la província de Tarragona. L'alerta es va rebre al telèfon d'emergències 112 a les 15:51 hores del 14 d'agost. Immediatament, es va activar un ampli dispositiu per fer front a la perillosa situació. Un vaixell estava sent consumit completament pel foc.
A més, la calor de les flames havia provocat que es trenquessin les seves amarres. L'embarcació navegava sense govern i en flames per les aigües interiors del port, un projectil incendiari.
Una operació d'extinció complexa
Els Bombers de la Generalitat de Catalunya van desplegar ràpidament un operatiu de gran envergadura. Fins a nou dotacions del cos de bombers es van desplaçar al lloc dels fets. La seva feina es va centrar en un doble objectiu prioritari i de vital importància.
Primer, havien d'ofegar l'incendi virulent que calcinava completament l'embarcació principal. Segon, havien d'evitar que el foc es propagués a les desenes de vaixells atracats als pantalans. Un efecte dòmino hauria multiplicat la magnitud del desastre de manera exponencial.
Els efectius van treballar intensament des de terra i des de l'aigua per controlar el sinistre. L'ambient al port era d'una enorme preocupació entre propietaris i curiosos. L'olor de fibra de vidre i combustible cremat impregnava tota la zona portuària.
L'actuació ràpida i coordinada va ser clau per confinar les flames. Es va evitar així un desastre més gran en una infraestructura amb material altament inflamable. L'habilitat dels equips d'extinció va aconseguir acotar el perill en un temps rècord.
Conseqüències del sinistre: un vaixell enfonsat i un altre de danyat
Tot i la intervenció eficaç, les conseqüències del foc van ser devastadores per als propietaris afectats. L'embarcació on es va originar l'incendi va quedar completament destruïda i inservible. Les flames no van donar treva i l'estructura va acabar calcinada per l'acció del foc.
En la seva deriva, el vaixell en flames va arribar a una segona embarcació, que va patir danys parcials. Els bombers van aconseguir extingir el foc en ambdós vaixells, donant per finalitzada la fase més crítica.
Tanmateix, el drama per al primer vaixell no va acabar amb l'extinció. Els greus danys soferts al seu casc van provocar l'obertura d'una via d'aigua. L'embarcació va començar a enfonsar-se de manera irremeiable davant la impotència dels presents.
Finalment, va acabar submergida completament a les aigües del club nàutic. El sinistre es va saldar sense ferits, però amb abundants danys materials i un gran impacte visual. Ara s'obre una investigació per determinar les causes que van originar aquest aparatós incendi.