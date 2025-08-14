Incendi de vegetació forestal: Una desena d’unitats treballant

Una columna de fum ha sorprès els veïns durant la calorosa tarda d'aquest dijous. L'avís sobtat va generar una ràpida mobilització dels serveis d'emergència. Les flames avançaven amb celeritat en una zona de massa forestal. La situació requeria una intervenció immediata i contundent per evitar un mal major.
En plena canícula d'agost, el risc de propagació sempre és extremadament alt. Els equips d'extinció s'enfrontaven a una cursa a contrarellotge des del primer minut. L'orografia complicava notablement les tasques d'accés per als equips terrestres.
Alerta al Baix Llobregat
El succés s'ha desfermat al terme municipal d'Esparreguera. La trucada d'alerta es va registrar a les 13:59 hores a través del telèfon d'emergències 112. El foc, d'origen encara desconegut, es va originar en una zona de vegetació.
Ràpidament, les flames van començar a guanyar intensitat, avivades per les condicions meteorològiques. La principal preocupació dels equips d'extinció se centrava en els focus secundaris. Aquests focus són brases incandescents que el vent transporta a distància. Poden generar nous incendis lluny del perímetre original, dificultant enormement el control.
Els Bombers de la Generalitat van confirmar la situació a través dels seus canals oficials. Van informar sobre el desplegament inicial per fer front a l'emergència en aquesta localitat del Baix Llobregat. La proximitat del foc a algunes zones poblades va afegir un nivell de tensió addicional. La seguretat dels habitatges es convertí en una prioritat absoluta per als comandaments de l'operatiu. L'objectiu era clar: contenir l'avanç del front principal al més aviat possible.
Un ampli dispositiu d'extinció
Per combatre les flames s'ha mobilitzat un impressionant dispositiu d'emergències. En total, una desena de dotacions es troben treballant sobre el terreny. El contingent inclou vuit vehicles d'aigua dels bombers.
A ells s'hi suma una unitat de comandament des d'on es coordinen totes les accions. El suport aeri ha resultat fonamental des del primer moment. Un helicòpter bombarder del grup MAER fa descàrregues d'aigua als punts més inaccessibles. La seva tasca és crucial per rebaixar la intensitat de les flames i facilitar la feina del personal.
A més dels mitjans convencionals, s'han activat unitats altament especialitzades. Treballen a la zona efectius del GRAF (Grup de Recolzament d'Actuacions Forestals). Aquests experts analitzen el comportament del foc per definir la millor estratègia d'atac. També s'han desplegat els EPAF (Equip de Prevenció Activa Forestal). La seva missió és fer tasques de gestió del combustible vegetal per frenar la propagació. La coordinació entre totes aquestes unitats és essencial per a la resolució exitosa de l'incident.
El risc de la interfície urbà-forestal
Aquest incendi posa de manifest un cop més la vulnerabilitat de certes àrees. Esparreguera, com molts altres municipis catalans, posseeix una àmplia interfície urbà-forestal. Es tracta de zones on el nucli urbà limita directament amb el bosc.
Aquesta proximitat representa un greu perill quan es declara un incendi forestal. Les flames poden posar en escac la seguretat dels habitatges i les infraestructures. Per això, la rapidesa en la resposta dels serveis d'emergència és vital.
El context actual de sequera i altes temperatures eleva el nivell d'alerta. L'estiu és l'estació més crítica per als incendis a l'arc mediterrani. La manca de pluges i la vegetació seca creen un combustible perfecte per al foc. La prevenció i la conscienciació ciutadana són eines clau en aquesta lluita. Evitar conductes de risc i alertar ràpidament al 112 pot marcar una gran diferència. L'operatiu a Esparreguera segueix en marxa per estabilitzar i controlar el perímetre de l'incendi.