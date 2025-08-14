Accident a l'AP-7: 5 quilòmetres de retencions

Una tarda d'estiu pot torçar-se en un instant per a milers de conductors. El flux constant de vehicles a les grans artèries viàries és un equilibri delicat. Qualsevol imprevist, per petit que sigui, desferma un efecte dominó de conseqüències notables.
La paciència es posa a prova mentre l'asfalt es converteix en un llarg aparcament. Això mateix van viure ahir milers de persones atrapades en una de les autopistes més concorregudes. El viatge per a molts es va aturar abruptament per un incident que va col·lapsar la circulació.
El succés va tenir lloc a l'autopista AP-7, un eix fonamental per a la mobilitat. Concretament, l'accident es va produir a l'altura del municipi de Gelida, a Barcelona. L'incident va tallar completament la via en sentit nord, cap a la capital catalana.
La conseqüència directa va ser una cua de vehicles que va arribar als cinc quilòmetres. La informació va ser confirmada pel Servei Català de Trànsit a través dels seus canals oficials. Les autoritats van treballar per gestionar la situació i restablir la normalitat tan aviat com fos possible.
Un dijous d'estiu complicat a la carretera
El calendari marcava dijous 14 d'agost, una data d'alta mobilitat. Ens trobem en ple apogeu dels desplaçaments estivals per tota la geografia. Moltes famílies inicien o finalitzen les seves vacances durant aquestes setmanes centrals del mes. L'accident va ocórrer cap a dos quarts de cinc de la tarda, una hora crítica. El trànsit en aquell moment del dia ja sol ser dens per si mateix. La col·lisió va agreujar una situació de congestió que és habitual durant el període estival.
L'autopista AP-7, coneguda com l'Autopista del Mediterrani, és una infraestructura vital. Connecta la frontera francesa amb el sud de la península Ibèrica, canalitzant un enorme volum de trànsit. Vehicles lleugers i transports de mercaderies comparteixen l'asfalt diàriament en aquest corredor estratègic.
Per això, qualsevol alteració en la seva fluïdesa genera importants demores que afecten milers d'usuaris. La imatge difosa per les càmeres de trànsit mostrava una llarga serp de cotxes aturats.
L'AP-7, un eix viari sota pressió constant
Aquest incident no és un fet aïllat, sinó el símptoma d'una problemàtica més gran. Des de la liberalització dels peatges al setembre de 2021, l'AP-7 ha canviat. La gratuïtat ha provocat un increment espectacular en el seu volum de trànsit diari. Alguns estudis assenyalen augments de fins al 50 % en certs trams. El flux de camions, que abans utilitzaven vies alternatives, també s'ha disparat. L'autopista s'ha convertit en l'opció preferida per a la immensa majoria dels trajectes.
Aquest augment de la densitat circulatòria ha comportat una conseqüència inevitable i preocupant. La sinistralitat a la via s'ha multiplicat de manera alarmant en els darrers anys. Les retencions i els accidents són ara una constant en el dia a dia de l'autopista.
Les autoritats de trànsit s'enfronten al repte de gestionar una infraestructura sobrecarregada. S'han implementat mesures com límits de velocitat variables i restriccions per a vehicles pesants. Tanmateix, la via opera sovint per sobre de la seva capacitat de disseny original.
La gestió de l'incident i el futur de la via
Davant el col·lapse a Gelida, el Servei Català de Trànsit va activar els protocols habituals. La comunicació en temps real a través de xarxes socials va resultar fonamental per als conductors. Gràcies a aquestes alertes, molts van poder buscar rutes alternatives per evitar el gran embús.
Els equips d'emergència i manteniment de carreteres es van desplaçar al punt del sinistre. La seva tasca es va centrar a atendre els implicats i desbrossar la calçada amb celeritat.