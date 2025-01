Espectacular incendi amb diversos ferits: Els bombers eviten un desastre més gran

La nit d'aquest dijous ha estat marcada per un violent incendi en un pis situat en un edifici de cinc plantes del carrer Andorra, a Tarragona. El que va començar com un avís de fum i foc concentrat en un dels habitatges, es va transformar en un operatiu d'emergència de gran envergadura. Els Bombers de la Generalitat han acudit amb fins a sis dotacions i han aconseguit confinar ràpidament les flames, evitant que s'estenguessin a la resta del bloc i provoquessin una tragèdia de majors dimensions.

L'avís es va rebre al voltant de les 19:12 hores, moment en què diversos veïns van donar la veu d'alarma davant les flames que es propagaven per les habitacions de l'habitatge afectat. L'immoble, de cinc plantes, albergava en aquell instant quatre ocupants al pis sinistrat, segons la informació facilitada pels Bombers. Tres d'ells han resultat ferits de diversa gravetat, mentre que la quarta persona ha pogut ser atesa al mateix lloc sense majors complicacions.

Els Bombers han activat un desplegament considerable per contenir el foc i minimitzar el seu avanç. Mentre un primer equip se centrava a sufocar les flames al pis sinistrat, un altre s'ocupava de ventilar les plantes superiors i assegurar les zones més vulnerables de l'edifici. Gràcies a aquesta intervenció coordinada, els veïns han estat confinats de forma preventiva, tancant-se a les seves llars fins que la situació estigués sota control. Aquesta mesura, que sovint sorprèn a qui la desconeix, es basa en evitar que els residents exposats al fum i calor circulin per passadissos o escales en plenes tasques d'extinció.

Els ferits, al Joan XXIII

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), per la seva banda, ha mobilitzat quatre unitats terrestres al lloc. Fonts del SEM han confirmat el trasllat de tres persones –un home i dues dones– a l'Hospital Joan XXIII, totes elles amb ferides de diversa consideració. En aquest centre hospitalari, els facultatius han valorat el seu estat i han iniciat els tractaments necessaris per assegurar la seva recuperació. Fins al moment no s'han facilitat més detalls sobre la gravetat exacta de les lesions, encara que la ràpida evacuació i atenció mèdica han estat decisives per minimitzar les conseqüències del sinistre.

Quan els bombers han donat per extingit l'incendi, s'han centrat en els treballs d'inspecció i remoció de materials cremats per descartar brases que poguessin reactivar les flames. A més, la ventilació final del bloc ha resultat essencial, ja que el fum acumulat a les plantes superiors amenaçava amb estendre's per tot l'edifici. Al terme de la intervenció, l'acció decidida dels serveis d'emergència ha permès que la resta de veïns reprengués la normalitat sense majors incidències.

Malgrat l'espectacularitat de les flames i la presència de nombrosos efectius al lloc, els Bombers han evitat un desenllaç més greu. Aquest episodi recorda la importància de comptar amb mesures de prevenció als habitatges, com detectors de fum i plans d'evacuació, especialment en edificis de diverses plantes. Al mateix temps, es ressalta la necessitat de revisar periòdicament les instal·lacions elèctriques i de calefacció per prevenir curtcircuits o altres fallades que, en qüestió de minuts, poden originar incendis de gran magnitud.

Mentre s'espera que les autoritats concloguin la investigació sobre les causes de l'incendi, la ciutadania de Tarragona destaca l'actuació dels Bombers i del SEM, que han respost amb eficàcia per contenir les flames i atendre els ferits en un dels episodis més aparatosos dels últims mesos a la ciutat. Tot i l'ensurt, i encara que tres persones hagin resultat lesionades, s'ha evitat que la tragèdia anés a més, subratllant la rellevància de la coordinació i la rapidesa dels serveis d'emergència en situacions crítiques.