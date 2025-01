Espectacular incendi de caldera de biomassa: Intervenen 9 dotacions de bombers

per Iker Silvosa

El matí d'aquest dijous s'ha vist sacsejat per un incendi de grans dimensions en una masia de Pinós, on el foc originat en una caldera de biomassa ha obligat a mobilitzar un desplegament extraordinari de bombers. Segons la informació facilitada per Bombers de la Generalitat, l'avís es va rebre a les 10:05 h, quan un intens fum negre va començar a emergir del cobert adossat a la casa de pagès. El dispositiu es va centrar inicialment a confinar les flames i evitar la propagació a altres parts de l'edificació i a un dipòsit de gasoil situat a les proximitats.

Les imatges difoses pels serveis d'emergència mostren una densa fumera sorgint de l'estructura de fusta que acull la caldera. El principal temor era que el foc pogués acostar-se al dipòsit de combustible, cosa que hauria incrementat notablement el perill. Per evitar-ho, els bombers es van organitzar en diversos fronts: mentre un primer equip atacava el foc des de la part exterior, un altre es va endinsar a la zona afectada per refredar les parets contigües i garantir que el dipòsit de gasoil no es veiés compromès.

Al voltant de les 11:00 h, la magnitud de les flames va portar a sol·licitar suport addicional. L'incendi mostrava un comportament agressiu a causa de l'alta combustibilitat de la biomassa i a la presència de materials inflamables a la coberta de l'edificació. Finalment, van arribar a participar fins a 9 dotacions, que incloïen vehicles d'aigua, camions cisterna i una autoescala que va permetre arc d'aigua en alçada per refredar la part superior de l'estructura. Aquest mètode resulta fonamental per controlar focus de foc que puguin revifar-se en bigues o aïllants.

Incendi estabilitzat

Cap al migdia, l'incendi va poder ser estabilitzat. El part oficial emès per Bombers indicava que, per aleshores, ja s'havia aconseguit detenir la propagació de les flames i confinar el foc a l'àrea on es trobava la caldera. No obstant això, la tasca dels bombers va continuar diverses hores més, ja que resultava imprescindible refredar completament la coberta i revisar cada racó de l'estructura calcinada, a fi de descartar punts calents que poguessin reactivar l'incendi.

Pocs minuts abans de les 13:00 h, les xarxes socials de Bombers confirmaven l'extinció definitiva de les flames, després d'un intens matí de treballs ininterromputs. Malgrat l'espectacularitat del foc i de l'espessa columna de fum negre, no ha transcendit que s'hagin produït ferits. Així mateix, les autoritats locals, en coordinació amb els serveis d'emergències, han destacat la importància d'actuar amb celeritat per evitar danys majors a la masia i a la zona agrícola circumdant.

La causa exacta de l'incendi segueix sota investigació, si bé els primers indicis apunten a una fallada o sobreescalfament en la caldera de biomassa, un sistema cada cop més utilitzat en entorns rurals per calefacció i producció d'aigua calenta. Els bombers recorden la rellevància de revisar periòdicament aquest tipus d'equips i de comptar amb plans de contingència per aïllar els combustibles emmagatzemats a prop de calderes o dipòsits. El succés de Pinós posa de manifest, un cop més, que la rapidesa i la coordinació dels serveis d'emergència són decisives per contenir amb èxit incidents de tal magnitud.