Espectacular incendi d'un cotxe en ple carrer: 2 dotacions dels Bombers

La ciutat de Barcelona ha viscut una nova intervenció d'emergència durant la matinada d'aquest dilluns 13 de maig. Segons han informat els Bombers de la Generalitat a través dels seus canals oficials, un vehicle estacionat a la via pública ha quedat completament afectat per un incendi declarat al voltant de les 04:35 h.

Afortunadament, el foc no ha causat ferits ni danys personals. No obstant això, el succés ha generat preocupació per la recurrència d'aquest tipus d'episodis en zones urbanes, moltes vegades sense una causa clara i immediata.

Avís rebut en plena matinada

L'avís es va rebre a través del telèfon d'emergències 112 a les 04:35 de la matinada. En pocs minuts, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat es van desplaçar al lloc dels fets per sufocar el foc, que afectava completament un cotxe estacionat al carrer.

| ACN

Encara que el comunicat oficial no detalla el lloc exacte del succés, fonts consultades indiquen que l'incident va tenir lloc en algun punt del municipi de Barcelona, dins del nucli urbà. No s'han reportat danys a habitatges ni a altres vehicles propers, encara que sí que es va generar una columna de fum visible des de diversos metres a la rodona.

Sense víctimes, però amb inquietud veïnal

Tal com han confirmat els Bombers en la seva publicació, no s'han registrat ferits ni intoxicats per fum, i no va ser necessària la intervenció de serveis mèdics. La intervenció es va centrar exclusivament en l'extinció de les flames i la prevenció de la seva propagació a elements urbans propers.

| @bomberscat

Malgrat això, alguns veïns van ser despertats per la mala olor a cremat i el so de l'actuació dels bombers. Aquest tipus de successos, encara que esporàdics, solen generar inquietud en barris residencials on no és habitual trobar-se amb emergències d'aquest tipus a altes hores de la nit.

Una tendència que comença a preocupar

Aquest incendi no és un cas aïllat. En les últimes setmanes s'han registrat diversos incendis de vehicles estacionats en diferents localitats de Catalunya. El passat 7 de maig, per exemple, dos cotxes van cremar en plena carrer a la ciutat de Tarragona, afectant també mobiliari urbà i la façana d'un edifici proper.

Encara que en cap dels casos recents hi ha hagut víctimes, la reiteració d'incendis sense causa aparent ha despertat preocupació entre les autoritats locals i els cossos de seguretat. S'investiga si alguns d'aquests focs podrien estar relacionats amb actes vandàlics o negligències mecàniques.

Investigació oberta sobre l'origen del foc

Per ara, no s'ha fet pública la causa exacta de l'incendi d'aquesta matinada a Barcelona. Els bombers van extingir el foc sense incidències, però ara serà la policia qui haurà de determinar si es va tractar d'una avaria, un curtcircuit o una possible acció intencionada.

L'absència de testimonis presencials en aquesta franja horària complica les investigacions inicials. No obstant això, les càmeres de seguretat dels carrers propers podrien aportar pistes clau en cas que es sospiti de mà criminal.

Crida a la col·laboració ciutadana

Des del cos de Bombers s'ha agraït la trucada ràpida al 112, que va permetre contenir l'incendi abans que es propagués. També s'ha fet una crida a la col·laboració veïnal per alertar de comportaments sospitosos o possibles situacions de risc relacionades amb vehicles estacionats.

Les autoritats recorden que un cotxe en mal estat mecànic o amb fuites de combustible pot convertir-se en un focus d'incendi, especialment en temporada càlida o durant les nits quan no hi ha trànsit.

La ràpida intervenció dels Bombers de la Generalitat ha evitat que el succés d'aquesta matinada tingués conseqüències majors. Encara que no s'ha revelat la ubicació exacta dins de Barcelona, el fet que no hi hagi hagut víctimes ni danys col·laterals és un alleujament.