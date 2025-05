L'avís clar d'un toxicòleg després de l'incendi de Vilanova i la Geltrú: 'Pot...'

L'alerta generada per l'incendi químic que ha afectat greument una empresa de productes per a piscines encara manté preocupades les autoritats i la població. Més enllà dels danys materials, l'atenció s'ha centrat ara en les possibles conseqüències per a la salut de les persones que podrien haver estat exposades al perillós núvol tòxic.

Les advertències clares d'un expert toxicòleg

El toxicòleg de l'Hospital Clínic, Emilio Salgado, ha estat contundent en les seves declaracions sobre els riscos del núvol tòxic que s'ha format després de l'incendi ocorregut a Vilanova i la Geltrú. En una intervenció pública recent, Salgado ha explicat clarament els perills d'aquest tipus de contaminació: "El principal risc és la irritació del sistema respiratori, especialment en persones amb problemes previs de salut", ha advertit.

Salgado ha volgut subratllar la importància d'evitar tot contacte amb aquest núvol, ja que podria tenir conseqüències importants per a la salut. "Pot provocar picor als ulls, tos, cremor a les mucoses, i en casos més greus, dificultats respiratòries severes", ha explicat el toxicòleg, insistint que qualsevol símptoma ha de ser considerat com una alerta per buscar atenció immediata.

| ACN

Confinament necessari per evitar problemes majors

L'incendi es va iniciar passada la mitjanit en una nau que contenia fins a 70 tones de clor. La magnitud dels productes implicats ha generat un núvol tòxic que s'ha estès ràpidament, obligant les autoritats a decretar el confinament immediat i preventiu en cinc municipis: Vilanova i la Geltrú, Cubelles, Calafell, Cunit i Sant Pere de Ribes.

Aquest confinament continua vigent mentre les condicions ambientals no millorin i el risc per a la salut segueixi latent. Protecció Civil ha recomanat explícitament als habitants de les zones afectades que tanquin portes i finestres, evitin utilitzar sistemes d'aire condicionat i, sobretot, que no surtin al carrer fins que les autoritats comuniquin que ja no hi ha risc.

Quan finalitzarà el perill?

El doctor Emilio Salgado també ha aclarit que els efectes del núvol tòxic desapareixeran a mesura que el núvol es vagi dissipant, però fins aleshores, el perill és real. Encara que els símptomes més lleus solen remetre ràpidament si l'exposició és mínima, existeix un risc evident en cas d'una exposició continuada o intensa.

| ACN

En aquest sentit, les autoritats continuen monitoritzant estrictament l'evolució del núvol per garantir la seguretat dels habitants. Per això s'ha emfasitzat la necessitat de seguir rigorosament les recomanacions de seguretat i no baixar la guàrdia fins que la situació estigui completament controlada.

Població vulnerable i consells pràctics

Un aspecte destacat per l'expert ha estat la situació especialment delicada per a persones amb problemes respiratoris previs, com asma, al·lèrgies o malalties pulmonars. Aquest col·lectiu ha d'extremar les precaucions i, davant qualsevol símptoma, rentar-se immediatament la cara amb abundant aigua i contactar amb emergències trucant al telèfon 112.

Finalment, aquest incident posa de relleu la importància de comptar amb protocols estrictes per gestionar accidents químics i garantir una resposta ràpida que minimitzi les conseqüències negatives per a la salut pública. Mentre l'incident segueixi actiu, la informació i les recomanacions oficials seran clau per protegir la població.