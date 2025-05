Gran ensurt en una atracció de fira que gairebé acaba en tragèdia: Dues joves ferides

per Mireia Puig

El que havia de ser una jornada festiva a les Firetes de Lleida va acabar amb un important ensurt aquest diumenge. Dues noies van resultar ferides lleus després d'un accident a l'atracció “Bomber”, un dels dispositius mecànics més concorreguts del recinte firal. L'incident ha provocat preocupació entre els assistents i ha activat una investigació per esclarir les causes.

L'accident es va produir per raons que encara s'estan analitzant, quan una de les cabines de l'aparell va quedar bloquejada de forma sobtada, atrapant les cames de les joves que viatjaven al seu interior. Encara que les ferides van ser lleus, l'escena va generar moments d'angoixa.

L'accident va ocórrer amb l'atracció en marxa

Els fets van succeir en plena activitat de les Firetes, quan centenars de persones omplien el recinte. Testimonis presencials afirmen que l'atracció “Bomber” estava funcionant amb normalitat fins que, sense previ avís, una de les seves cabines es va aturar bruscament.

| Canva, XCatalunya

Dues noies que estaven en aquell seient van quedar amb les cames atrapades a l'estructura metàl·lica. Els primers instants van ser de confusió, amb el personal del recinte intentant esbrinar què havia passat. Diversos testimonis relaten crits de dolor i trucades urgents als serveis d'emergència.

Ràpida actuació dels serveis d'emergència

Al lloc s'hi van desplaçar en pocs minuts diverses ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), així com efectius dels Bombers de la Generalitat i agents de la Policia Local. Gràcies a la ràpida actuació dels professionals, es va aconseguir alliberar les joves en un curt període de temps.

| ACN, Google Maps, XCatalunya

Ambdues van ser traslladades a un centre hospitalari per a una revisió completa. Segons fonts mèdiques, les seves lesions són de caràcter lleu i no es tem pel seu estat de salut. Tot i així, el succés ha deixat una empremta emocional tant en elles com en els qui van presenciar l'accident.

Investigació oberta

L'Ajuntament de Lleida i els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir el que va succeir. L'atracció va ser tancada de manera immediata i se sotmetrà a una revisió tècnica completa. Es vol comprovar si la fallada va ser mecànica, humana o una combinació d'ambdues.

Les primeres informacions indiquen que l'atracció comptava amb els permisos i revisions vigents per poder operar durant les festes. Tot i així, les autoritats han decidit suspendre el seu funcionament fins a nou avís, com a mesura de precaució i per responsabilitat institucional.

Nervis entre els assistents

L'accident no va passar desapercebut. Moltes famílies i joves que es trobaven al lloc van quedar impactats pel que va ocórrer. Alguns van optar per abandonar el recinte, mentre altres observaven amb preocupació el desplegament d'ambulàncies i bombers.

Els responsables de la fira van oferir assistència als testimonis que es van sentir afectats i van emetre un comunicat cridant a la calma. També van agrair la col·laboració dels cossos d'emergència i van destacar la importància de mantenir la seguretat com a prioritat.

Reacció institucional

Des del consistori lleidatà, el regidor de Festes va lamentar l'accident i va enviar un missatge d'ànim a les noies ferides. A més, va assegurar que es reforçaran les inspeccions a totes les atraccions del recinte per evitar qualsevol nou incident.

“L'objectiu és que tothom pugui gaudir de les Firetes amb total seguretat. El que ha ocorregut és greu, encara que afortunadament no hi ha hagut conseqüències majors”, va afirmar en declaracions a mitjans locals.

Una situació controlada... però amb lliçons

Malgrat l'ensurt, les ferides de les joves van ser menors i el seu estat és estable. La ràpida resposta del personal i dels serveis d'emergència va ser clau per evitar conseqüències més greus.

Ara, el focus se centra a determinar què va fallar exactament a l'atracció. Les Firetes de Lleida seguiran obertes, però amb un ambient més cautelós. I sobretot, amb una pregunta a l'aire: es podria haver evitat aquest accident?