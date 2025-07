Diversos quilòmetres de retencions en diferents punts de l’AP-7 per un accident

per Mireia Puig

La tranquil·litat d'una tarda de diumenge, habitualment marcada pel retorn esglaonat a casa, s'ha vist bruscament interrompuda per a milers de conductors. Un incident en una de les artèries principals d'accés a la capital catalana ha desfermat el caos, convertint un trajecte rutinari en una prova de paciència i generant un col·lapse que s'ha estès al llarg de diversos quilòmetres.

El que començava com un viatge de cap de setmana més ha acabat amb el motor aturat i la vista fixa en una interminable fila de llums de fre.

El succés ha posat de manifest, una vegada més, la fragilitat de la xarxa viària en moments d'alta afluència, on un sol contratemps pot provocar un efecte en cadena de conseqüències imprevisibles per a la mobilitat de tota una comarca.

| ACN

Un sinistre que col·lapsa el Vallès Oriental

L'origen del caos s'ha localitzat a l'autopista AP-7. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit a través dels seus canals oficials, un accident ocorregut al punt quilomètric 117,4, a l'alçada del municipi de Llinars del Vallès, ha estat el detonant de les complicacions. El sinistre, les causes exactes del qual encara s'investiguen, ha obligat a tallar un dels carrils de circulació en sentit sud, en direcció a Barcelona, passades les sis i mitja de la tarda d'aquest diumenge 27 de juliol.

La imatge difosa per les càmeres de la Xarxa de Carreteres de l'Estat era eloqüent: una densa aglomeració de vehicles completament aturats. La neutralització d'un dels carrils ha actuat com un tap, generant ràpidament una cua de fins a tres quilòmetres al tram afectat.

L'hora de l'incident, en plena operació retorn d'un diumenge de finals de juliol, ha multiplicat l'impacte, atrapant centenars de famílies i viatgers que tornaven a la ciutat comtal i la seva àrea metropolitana.

L'efecte dòmino: més retencions a l'autopista

Lluny de limitar-se al punt exacte de l'accident, els problemes de circulació s'han contagiat a altres trams de la mateixa via, creant un escenari de col·lapse generalitzat a la comarca del Vallès Oriental. El Servei Català de Trànsit ha alertat d'una segona gran congestió, independent de la primera però directament influïda per la saturació general de l'autopista.

| ACN

En concret, s'han registrat fins a sis quilòmetres addicionals de circulació molt lenta i aturades intermitents al tram comprès entre els municipis de Cardedeu i la Roca del Vallès, també en sentit Barcelona.

Aquesta segona retenció, situada "més endavant" de l'accident original, evidencia com la capacitat de l'AP-7 s'ha vist completament superada, creant un coll d'ampolla quilomètric que ha afectat un segment molt més ampli de la via. La suma d'ambdós focus de congestió ha dibuixat un panorama desolador per als conductors, amb gairebé deu quilòmetres de trànsit dens en total, repartits en dos punts crítics.