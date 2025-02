Espectacular incendio, coche calcinado, los bomberos no pueden hacer nada

El Prat de Llobregat vivió un impactante suceso en la tarde del 11 de febrero de 2025 cuando un vehículo quedó completamente calcinado tras incendiarse en plena vía pública. El fuego, que se desató en el carrer del Solsonès, movilizó rápidamente a los Bomberos de la Generalitat, quienes acudieron con dos dotaciones para sofocar las llamas.

Un fuego voraz que consumió el vehículo por completo

El aviso se recibió a las 16:54 horas a través del teléfono de emergencias 112. Al llegar al lugar, los efectivos de bomberos encontraron el turismo envuelto en llamas y una densa columna de humo que se elevaba sobre la carretera. A pesar de la rápida intervención, el fuego ya había devorado gran parte del coche, reduciéndolo a un amasijo de hierros ennegrecidos.

Afortunadamente, no se reportaron heridos ni daños a otros vehículos o estructuras cercanas. Según las primeras informaciones, el conductor logró salir del automóvil antes de que el incendio se propagara, evitando así consecuencias personales graves.

| @bomberscat, Catlane

Causas bajo investigación

Aunque aún no se han determinado las causas exactas del incendio, las autoridades no descartan que pudiera deberse a un fallo mecánico o eléctrico. Según estudios, los incendios de vehículos representan aproximadamente el 3% de los incidentes atendidos por los bomberos en Catalunya cada año. Este tipo de incidentes, aunque no son frecuentes, pueden originarse por un sobrecalentamiento del motor, una fuga de combustible o incluso un cortocircuito en el sistema eléctrico del vehículo.

Los bomberos han recordado la importancia del mantenimiento preventivo de los automóviles para evitar este tipo de accidentes. Además, han recomendado a los conductores estar atentos a signos como humo o un olor a quemado dentro del coche, señales que pueden advertir de un problema inminente.

Un final sin remedio

A pesar de los esfuerzos desplegados, que se prolongaron durante aproximadamente 20 minutos, el coche quedó completamente destruido. Las imágenes difundidas por los Bomberos de la Generalitat muestran el devastador estado en el que quedó el vehículo, con su estructura carbonizada y apenas reconocible.

Este incidente, aunque sin víctimas, ha generado gran impacto en la zona, recordando a los ciudadanos la importancia de la seguridad en carretera y la rápida actuación ante emergencias. Las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas que provocaron este incendio que, por fortuna, no dejó más que daños materiales.