Caos a la C-17 per un cotxe avariat

La tranquil·litat del matí s'ha vist interrompuda per centenars de conductors que transitaven per una de les principals vies de comunicació del Vallès Oriental. Un incident aparentment menor ha desencadenat una important alteració en la mobilitat, obligant molts a modificar els seus plans sobre la marxa i a enfrontar-se a un inesperat col·lapse en plena jornada laboral.

Un matí marcat per les retencions

A primera hora de divendres 18 de juliol de 2025, els usuaris d'una de les carreteres més transitades de la regió metropolitana de Barcelona s'han trobat amb un panorama poc habitual, fins i tot per a aquells que estan acostumats al trànsit intens. A les 10:45 del matí, les càmeres de trànsit registraven llargues cues de vehicles en ambdós carrils, amb especial incidència en sentit nord, on les retencions s'estenien al llarg de diversos quilòmetres.

El motiu: l'avaria d'un vehicle entre les localitats de Lliçà d'Amunt i Canovelles, un tram que connecta directament amb l'eix C-17 en direcció a Vic. Segons la informació difosa pel Servei Català de Trànsit a través del seu canal oficial de Twitter, la incidència ha provocat una afectació viària considerable, alentint la circulació i obligant a la intervenció dels equips d'emergència i assistència a carretera.

| Gencat

L'impacte en la mobilitat del Vallès Oriental

El succés no només ha afectat els conductors habituals, sinó també la logística d'empreses i transportistes que utilitzen la C-17 com a corredor principal per connectar Barcelona amb l'interior de Catalunya. Les imatges publicades per Trànsit evidencien la magnitud de les retencions, amb camions i turismes aturats i una llarga fila de vehicles que avançaven a pas de tortuga.

No és la primera vegada que aquest tram de la C-17 pateix episodis similars. La combinació d'elevat volum de trànsit i l'absència d'alternatives ràpides en cas d'incident fa que qualsevol petit contratemps es tradueixi ràpidament en congestió. Els experts en mobilitat assenyalen que durant els mesos d'estiu la situació pot agreujar-se, ja que s'hi suma el trànsit vacacional i el transport de mercaderies, creant un còctel propici per als embussos.

Antecedents i resposta de les autoritats

La ràpida actuació dels equips de Trànsit i d'assistència a carretera ha permès gestionar la situació i minimitzar el risc d'accidents secundaris. Tanmateix, molts usuaris han expressat el seu malestar per la manca d'informació en temps real i la lentitud per recuperar la normalitat a la via. Les xarxes socials han servit d'altaveu per compartir imatges i comentaris sobre la retenció, que ha obligat a reorganitzar rutes i horaris tant de particulars com de professionals.

Cal recordar que, segons els darrers informes de mobilitat, la C-17 se situa entre les carreteres amb més densitat de trànsit de l'àrea metropolitana, especialment en el tram entre Granollers i Vic. En situacions d'emergència, la col·laboració entre usuaris, equips d'emergència i autoritats resulta clau per evitar incidents majors i garantir la seguretat de tots els implicats.

| ACN

Solucions de la Generalitat

Incidents com el registrat avui posen de manifest la fragilitat de la xarxa viària davant imprevistos aparentment menors. Un simple vehicle avariat pot desencadenar un autèntic caos circulatori, afectant milers de persones i evidenciant la necessitat de continuar apostant per millores en la gestió del trànsit, la informació en temps real i la prevenció d'avaries a carretera.

El succés viscut a la C-17 entre Lliçà d'Amunt i Canovelles recorda a conductors i autoritats la importància de la prudència, el manteniment preventiu i la cooperació ciutadana per garantir una mobilitat més fluida i segura. Mentrestant, la recomanació per a aquells que circulen per aquesta via continua sent la mateixa: màxima precaució, consulta de la informació viària abans de sortir i paciència davant qualsevol eventualitat que pugui sorgir al camí.