Espectacular incendi en un bloc de pisos: Gent i animals confinats

per Pol Nadal

Una densa columna de fum i flames que arribaven a diversos metres va alertar aquest matí els veïns d'un bloc residencial. A mesura que el foc s'estenia, la por entre els residents creixia ràpidament, encara que els detalls exactes del lloc encara no eren coneguts per aquells que observaven el sinistre des de carrers propers.

L'alerta va ser emesa al voltant de les 06:14 hores, activant-se ràpidament els serveis d'emergència que van acudir a un edifici situat a Santa Coloma de Farners (Selva). La gravetat de la situació va obligar a confinar preventivament a la terrassa d'un habitatge adjacent dues persones i dos gossos, mentre els bombers lluitaven per extingir les flames.

| @bomberscat, ACN, XCatalunya

Moments crítics durant l'incendi

El foc va afectar greument l'última planta de l'edifici, de quatre altures més la planta baixa, provocant una situació extremadament perillosa per als veïns. Els testimonis van descriure l'escena com aterridora, veient com el foc consumia ràpidament l'habitatge superior mentre s'estenia la por que les flames arribessin als pisos inferiors o edificis veïns.

El cos de bombers, després d'una intervenció coordinada, va aconseguir controlar les flames i posteriorment extingir-les completament. No obstant això, l'operació no va finalitzar aquí. Davant la possibilitat que quedessin punts calents que poguessin reactivar el foc, l'equip d'emergències va realitzar una revisió exhaustiva de la coberta de l'edifici, amb l'objectiu d'evitar qualsevol reactivació que pogués posar novament en risc els veïns i les propietats properes.

Balanç inicial del sinistre

Malgrat la gravetat visual de l'incendi, segons el primer balanç emès pels serveis d'emergències, no hi va haver de lamentar víctimes mortals ni ferits de gravetat. No obstant això, el confinament preventiu de dos residents i dues mascotes al terrat contigu subratlla la tensió viscuda durant la intervenció.

| Canva

Els danys materials, d'altra banda, sí que han estat considerables, especialment a l'habitatge on es va originar el foc. Les primeres imatges compartides a les xarxes socials pel cos de Bombers de la Generalitat mostren una planta completament calcinada, amb importants desperfectes estructurals i sostres parcialment esfondrats.

Consells per prevenir incendis domèstics

Aquest incendi torna a deixar clara la importància de mantenir unes adequades mesures de prevenció i seguretat als habitatges. Les autoritats recomanen revisar periòdicament instal·lacions elèctriques, mantenir extintors operatius i disposar de detectors de fum funcionals per reaccionar amb rapidesa davant situacions similars.

Així mateix, s'aconsella als veïns de blocs residencials familiaritzar-se amb els protocols d'emergència i evacuació, de manera que en casos crítics es pugui garantir la seguretat personal i minimitzar el risc de tragèdies majors. Amb el foc ja apagat, ara comença una fase d'investigació per determinar amb exactitud les causes del sinistre. No es descarta cap hipòtesi.