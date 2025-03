Espectacular incendi d'un camió en plena AP-7

Moments de tensió i caos s'han viscut en una de les autopistes més transitades de Catalunya, quan un camió va començar a cremar sobtadament, provocant no només una gran columna de fum visible des de quilòmetres de distància, sinó també retencions importants en la circulació durant diverses hores.

Caos en plena autopista

L'incident va ocórrer ahir a la tarda al voltant de les 17:10 hores en el terme municipal de Sant Julià de Ramis. Un camió, que circulava en direcció sud, es va incendiar de forma sobtada, generant ràpidament una escena d'alarma entre els conductors que transitaven en aquell moment per la via.

Els Bombers de la Generalitat es van desplaçar immediatament al lloc dels fets després de rebre nombroses trucades d'alerta al telèfon d'emergències 112. Tres dotacions del cos de bombers van treballar intensament en l'extinció de les flames, que van afectar completament la cabina del vehicle. Afortunadament, el camió no transportava càrrega, cosa que va evitar un desastre potencialment més gran.

| Canva

Impacte en la vegetació circumdant

A més dels danys evidents en el vehicle, les flames van arribar a la vegetació del marge de l'autopista, augmentant considerablement el risc que l'incendi s'estengués ràpidament a zones més àmplies. Gràcies a la ràpida actuació dels equips d'emergència, la propagació del foc va ser controlada i extingida sense majors conseqüències.

Consequències en el trànsit

Degut a l'incident, l'AP-7 va romandre tallada al trànsit durant un període significatiu en el tram afectat per l'incendi, causant retencions importants i obligant els Mossos d'Esquadra a desplegar un dispositiu especial per gestionar el trànsit i desviar els conductors cap a rutes alternatives.

El Servei Català de Trànsit va informar puntualment sobre la situació, recomanant als conductors evitar la zona en la mesura del possible i optar per vies secundàries per minimitzar els retards. La circulació no va tornar a normalitzar-se completament fins a diverses hores després del succés, generant molèsties significatives a centenars d'automobilistes.

Investigació oberta

Per ara, es desconeixen les causes exactes que van provocar l'incendi del vehicle pesant. Fonts oficials han confirmat que s'ha obert una investigació per esclarir si la causa de l'incendi es va deure a una avaria mecànica o algun altre factor extern. La rapidesa i magnitud amb què es van desenvolupar les flames són alguns dels aspectes que estan sota anàlisi.

| Getty Images Pro

Reflexió final sobre la seguretat viària

Aquest succés serveix novament per posar sobre la taula la importància de mantenir els vehicles en condicions òptimes, especialment aquells destinats al transport de mercaderies o vehicles pesants que circulen per vies ràpides. La prevenció i el manteniment regular són fonamentals per evitar situacions com la viscuda ahir a l'AP-7.

Incidents com aquest reforcen també la necessitat de comptar amb plans d'emergència clars i eficaços, que permetin una ràpida resposta i evitin conseqüències majors tant per a la seguretat dels usuaris com per a la preservació del medi ambient.