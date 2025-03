Apareix un cadàver al riu Ebre: S'està investigant

per Mireia Puig

Un tràgic descobriment va commocionar aquest dilluns una població situada al costat del riu Ebre. Un ciutadà que passejava per la zona va alertar els serveis d'emergència després de descobrir quelcom inesperat flotant a les aigües. La rapidesa amb què van actuar les autoritats va permetre recuperar el cos, encara que les circumstàncies inicials al voltant del succés han generat gran incertesa entre els veïns.

Alerta al migdia: la ràpida actuació dels serveis d'emergència

La trucada al telèfon d'emergències 112 es va produir al voltant de les 12:45 hores, quan un testimoni que caminava prop de la vora va veure el que semblava ser un cos humà flotant al riu Ebre, aproximadament a 700 metres del conegut pont de l'Aldea, a Amposta.

Immediatament després de rebre l'alerta, els efectius del cos de Bombers es van desplaçar fins a la zona assenyalada. Després de diversos minuts, els equips de rescat van aconseguir recuperar el cadàver i el van traslladar fins a la vora per dur a terme les primeres valoracions sobre el seu estat i circumstàncies de la defunció.

| Tanaonte, XCatalunya

Sense signes de violència, però plena d'interrogants

Les primeres investigacions realitzades per agents de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil han permès aclarir alguns aspectes fonamentals. Segons les dades preliminars, el cos recuperat pertany a una dona d'entre 25 i 35 anys, la identitat de la qual encara no ha pogut ser determinada per l'absència total de documentació.

Cridanerament, la dona vestia un pijama i portava diverses joies i complements personals. Aquests detalls han afegit encara més misteri al cas, ja que no encaixen amb una activitat habitual prop del riu ni tampoc amb una víctima d'accident convencional a la zona.

L'absència de signes evidents de violència en la primera inspecció visual del cadàver ha fet que els investigadors descartin inicialment la possibilitat d'un crim. No obstant això, l'estranya circumstància de la seva vestimenta i la manca de documents d'identificació mantenen totes les hipòtesis obertes sobre com i per què va arribar allà el cos.

| @GuardiaCivil

Entre sis i dotze hores a l'aigua

Una de les primeres conclusions rellevants que s'han pogut extreure és que la dona podria portar sense vida entre sis i dotze hores abans de ser trobada. Aquesta dada temporal, encara que aproximada, permetrà als agents encarregats del cas rastrejar els últims moviments de la víctima mitjançant càmeres de seguretat o testimonis que poguessin aportar veïns de la zona.

La investigació continua oberta

Les diligències derivades del succés han quedat sota la responsabilitat del jutjat de guàrdia d'Amposta, que coordina ja amb els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil la identificació i aclariment dels fets. En aquest sentit, serà fonamental el treball forense, que aportarà dades essencials per determinar la causa exacta de la defunció.

La col·laboració ciutadana també serà vital en aquesta fase. Les autoritats han demanat públicament que qualsevol persona que pugui aportar informació rellevant sobre possibles desaparicions o moviments sospitosos recents ho comuniqui immediatament als cossos policials.