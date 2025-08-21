Terrible accident múltiple entre 4 vehicles: Hi ha 3 ferits, un d'ells greu

El matí d'aquest dijous ha quedat marcat per un succés que ha paralitzat milers de conductors en ple desplaçament laboral. Un greu accident ha obligat a tallar completament una carretera estratègica, provocant llargues cues i tensió entre els viatgers atrapats.
L'accident a la C-16
El xoc s'ha produït a les 7:56 hores al quilòmetre 106 de la C-16, a Cercs. Segons el Servei Català de Trànsit, el sinistre ha afectat quatre vehicles: un camió de petit tonatge, una furgoneta frigorífica i dos turismes. La magnitud de l'impacte ha obligat a tallar la carretera en tots dos sentits entre Cercs i la Nou de Berguedà. Durant més de dues hores, s'han acumulat cues que han arribat fins a deu quilòmetres en plena hora punta del matí.
Tres ferits traslladats a hospitals
Els Bombers de la Generalitat han enviat quatre dotacions al lloc del sinistre. Un dels ferits havia quedat atrapat al seu vehicle i ha estat necessària una complexa excarceració.
El Sistema d’Emergències Mèdiques ha mobilitzat un helicòpter i tres ambulàncies per atendre els afectats. En total, tres persones han resultat ferides. Són un home greu traslladat a l'Hospital Parc Taulí, un menor lleu portat a Sant Joan de Déu de Manresa i un altre home lleu que ha ingressat a l'Hospital de Berga.
Una carretera amb un historial preocupant
L'accident d'avui se suma a altres xocs frontals registrats aquest any a la mateixa carretera. Al març, una dona va morir en un sinistre que va deixar cinc ferits més. Només un mes enrere, al juliol, un altre xoc frontal va tornar a tallar el trànsit en aquest tram. Conductors i veïns fa temps que denuncien la perillositat de la C-16 a Cercs. Les característiques de la via, amb corbes tancades i visibilitat reduïda, eleven els riscos de col·lisions greus.
Reobertura entre retencions
A les 10:15 del matí s'ha reobert la circulació, tot i que els vehicles seguien aturats en tots dos sentits. Les retencions van continuar durant bona part del matí. Les imatges aèries difoses per Trànsit mostraven llargues fileres de cotxes bloquejats. La magnitud del tall va reflectir la vulnerabilitat d'aquesta carretera, que és la principal connexió entre l'àrea metropolitana i el Pirineu.
El nou accident a Cercs confirma que la C-16 a l'altura de la localitat de Cercs és un dels trams més conflictius de tota la xarxa viària catalana. Els xocs frontals es repeteixen i, tot i que no sempre deixen víctimes mortals, generen un enorme impacte social i econòmic. Les autoritats hauran de valorar noves mesures de seguretat per reduir el risc. Mentrestant, el succés d'avui deixa un balanç de tres ferits i la certesa que aquest tram seguirà sota la lupa.