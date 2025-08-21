Espectacular incendio de un camión de grandes dimensiones en la AP-7

Esta tarde estuvo marcada por el susto en plena autopista. Un camión que transportaba varios vehículos se incendió en el kilómetro 313. El incidente ocurrió en el término municipal de l'Ampolla, provocando gran preocupación. Afortunadamente, los bomberos acudieron con rapidez y controlaron la situación.

El aviso entró al teléfono de emergencias 112 a las 15:37 horas. En pocos minutos, dos dotaciones de los Bombers de la Generalitat llegaron al lugar. El fuego se había originado en la parte delantera del vehículo. Las primeras informaciones señalaban que todo comenzó en una de las ruedas.

Intervención rápida de los Bombers

Las llamas fueron visibles desde varios metros de distancia por conductores. El incendio afectaba a la cabina y amenazaba con extenderse hacia arriba. El riesgo era elevado porque el camión transportaba varios automóviles nuevos. Una intervención rápida era fundamental para evitar daños materiales aún más graves.

| @bomberscat, XCatalunya

Los Bombers trabajaron intensamente para controlar las llamas con agua a presión. La imagen de los efectivos sofocando el fuego impresionó a todos los presentes. En pocos minutos, consiguieron extinguir el incendio y asegurar la zona. El conductor salió ileso, aunque visiblemente afectado por el susto vivido.

Tráfico afectado en plena AP-7

La autopista AP-7 registró retenciones en ambos sentidos durante el operativo. Los vehículos circulaban lentamente mientras se apartaba el camión del arcén. Algunos conductores grabaron vídeos del fuego que rápidamente circularon por redes sociales. Las imágenes generaron impacto y preocupación entre los usuarios habituales de la vía.

| XCatalunya

El incendio provocó un fuerte olor a humo en toda la zona. Además, restos de goma y metal quedaron esparcidos en el pavimento. Los Mossos d’Esquadra colaboraron en la regulación del tráfico afectado. Poco después, la circulación se normalizó progresivamente sin mayores incidentes adicionales.

Origen en la rueda delantera

Las primeras investigaciones apuntan a un sobrecalentamiento en la rueda delantera. Esa circunstancia habría generado el incendio que afectó de inmediato a la cabina. No hubo explosiones, pero la columna de humo negro fue muy visible. La rapidez en la actuación de los Bombers evitó un desenlace peor.

El camión pertenecía a una empresa de transporte de vehículos de gran tamaño. En el momento del incendio, trasladaba varios turismos que no resultaron dañados. Los efectivos confirmaron que el fuego quedó limitado a la zona inicial. Así se pudo descartar un riesgo mayor para la carga transportada.

Importancia de la prevención

Este tipo de sucesos recuerdan la importancia de la prevención mecánica. Los vehículos de transporte pesado deben someterse a revisiones periódicas muy estrictas. Un fallo en una rueda o un sistema de frenos puede ser fatal. El calor acumulado durante el verano multiplica el riesgo de incendios.

Las autoridades recomiendan a los transportistas extremar la precaución en sus trayectos. Revisar neumáticos, frenos y sistemas eléctricos es fundamental para evitar emergencias. La AP-7 es una vía muy transitada que conecta puntos estratégicos. Un accidente grave puede tener consecuencias dramáticas en materia de seguridad vial.

Un susto con final afortunado

El balance final del incidente es positivo dentro de la gravedad. No hubo heridos y los daños materiales quedaron limitados a la cabina. El resto del camión y los vehículos transportados no resultaron alcanzados. La rápida coordinación entre 112, Mossos y Bombers fue clave en la resolución.

Los testigos presenciales destacaron la profesionalidad con la que actuaron los equipos. El conductor, aunque afectado, salió ileso y fue atendido en la autopista. Las imágenes difundidas muestran la magnitud del susto vivido en plena carretera. Finalmente, todo quedó en un gran susto y en algunos minutos de caos.