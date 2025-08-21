Anunci urgent de Protecció Civil: Una platja amb bandera vermella, problemes a l’aigua

Protecció Civil de Catalunya va llançar un avís urgent a les xarxes socials. Dues platges s'han llevat aquest dimecres amb bandera vermella per problemes a l'aigua. Es tracta de la Gran Ridaura, a Castell-Platja d’Aro, i de la Cala Fosca a Palamós. La causa és la mala qualitat de l'aigua detectada recentment.
La joia de Palamós sota bandera vermella
La Cala Fosca és una de les platges més emblemàtiques de Palamós. Es distingeix per la seva sorra fina, les seves aigües tranquil·les i el seu entorn històric. Amb més de 300 metres de longitud i un passeig marítim animat, és una destinació habitual a l'estiu. Tanmateix, aquest dijous s'ha convertit en escenari d'alerta.
La presència de la gran roca fosca divideix la platja en dos sectors. Aquest element natural dona nom a la cala i la converteix en un lloc únic. Famílies, turistes i veïns es concentren cada dia al seu arenal. Però avui s'han trobat amb la bandera vermella onejant de manera visible.
Causes i conseqüències de la restricció
Protecció Civil ha explicat que la decisió respon a informes tècnics de qualitat. L'aigua de la platja presenta paràmetres que desaconsellen el bany. Les causes poden estar relacionades amb vessaments, corrents o acumulació de bacteris. Les anàlisis definitives permetran determinar l'origen concret del problema ambiental.
L'avís no vol dir que tota la platja estigui greument contaminada. Però sí que estableix que hi ha un risc per a la salut dels usuaris. Empassar aigua o romandre molt de temps al mar pot ser perillós. Per això s'ha decretat la prohibició estricta de banyar-se a la zona.
Una platja amb història i atractiu turístic
La Cala Fosca no és un arenal qualsevol de la Costa Brava. El seu entorn inclou el castell medieval de Sant Esteve de Mar, situat en un punt estratègic. A més, connecta amb camins de ronda que permeten descobrir racons únics de Palamós. És un enclavament que combina cultura, paisatge i oci.
Durant els mesos d'estiu, la platja rep milers de visitants. Els seus restaurants de peix i arròs a peu de passeig són part de l'encant. Les cases d'estiueig de mitjan segle XX li donen una estètica singular. Tot plegat converteix la Cala Fosca en un punt molt concorregut a l'agost.
Un recordatori de la fragilitat de l'entorn
La bandera vermella a la Cala Fosca és un recordatori evident. Les platges no són immunes a la contaminació ni als problemes ambientals. El seu manteniment depèn tant de la gestió institucional com de la conducta ciutadana. Cuidar l'entorn és essencial per garantir un turisme sostenible i segur.
Protecció Civil ha recordat que els avisos es poden actualitzar en les pròximes hores. Tot dependrà dels resultats de les anàlisis d'aigua i de l'evolució meteorològica. Mentrestant, la prohibició de bany continuarà vigent de manera estricta. La seguretat, insisteixen, ha d'estar sempre per damunt de l'oci.
Responsabilitat en temps d'alerta
La bandera vermella a Cala Fosca és més que un símbol. Representa la necessitat d'actuar amb responsabilitat col·lectiva davant emergències ambientals. Palamós, un dels destins més atractius de la Costa Brava, afronta avui un repte. El repte de protegir la salut dels banyistes i preservar el seu entorn natural.
Les pròximes hores seran clau per saber quan es retirarà la bandera. Mentrestant, veïns i turistes hauran d'esperar per tornar a gaudir del bany. La bellesa de la Cala Fosca segueix intacta, però l'aigua exigeix precaució. Avui més que mai, gaudir de la platja vol dir respectar les normes.