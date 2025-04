Espectacular incendi a la cabina d'un camió

Un aparatós incendi en plena carretera ha tornat a posar en alerta tant a conductors com a equips d'emergència, després de veure's implicat un camió en un incident que afortunadament no s'ha saldat amb ferits. Les flames, visibles des de diversos quilòmetres, han generat moments de tensió i confusió entre els veïns de la zona, que ràpidament van compartir imatges a través de les xarxes socials mostrant la gravetat del succés.

Els fets: incendi i ràpida resposta

Els fets han ocorregut el matí d'aquest dilluns, concretament sobre les 08:11 hores, quan per causes que encara s'estan investigant, la cabina d'un camió ha començat a cremar amb intensitat mentre circulava per la carretera BV-4235, al seu pas pel terme municipal de Navès. Segons fonts oficials del cos de Bombers de Catalunya, l'alerta ha estat rebuda immediatament pel servei d'emergències, que ha desplegat de seguida un operatiu compost per tres dotacions, cosa que ha permès controlar i extingir el foc abans que es propagués a zones properes.

| ACN

La situació s'ha tornat especialment complexa a causa de la proximitat de vegetació al marge de la via, cosa que augmentava considerablement el risc de propagació. No obstant això, gràcies a la ràpida intervenció, s'ha aconseguit evitar que les flames afectessin els arbres i arbustos propers, impedint així un possible incendi forestal que hauria complicat encara més la feina dels equips d'emergència.

Talls a la carretera: caos circulatori en hora punta

Com a conseqüència directa de l'incendi, la carretera BV-4235 ha quedat tallada completament al trànsit en ambdós sentits durant diverses hores. Segons ha confirmat també el Servei Català de Trànsit, l'incident ha obligat molts conductors a buscar rutes alternatives, generant retencions significatives en vies adjacents, especialment durant les primeres hores del matí, un moment crític a causa del desplaçament laboral habitual a la zona.

En aquests moments, tant els serveis tècnics com els cossos de seguretat han obert una investigació per determinar amb precisió l'origen de l'incendi. Fins ara, no es descarta cap hipòtesi, incloent-hi possibles fallades elèctriques, sobreescalfament o fins i tot alguna negligència mecànica. Les autoritats han demanat prudència fins que es disposin de conclusions definitives.

Aquest tipus d'incidents solen ser més habituals del que és desitjable a les carreteres catalanes, especialment quan impliquen vehicles pesants que transporten productes inflamables o la càrrega dels quals genera fricció constant. Davant aquesta realitat, diverses associacions de conductors fa temps que demanen una major regulació i inspecció tècnica per reduir al màxim el risc a les vies públiques.