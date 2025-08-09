Espectacular incendio de una barca: Así han escapado sus ocupantes

La tranquilidad de una apacible noche de verano se vio rota de la forma más abrupta e inesperada. Lo que prometía ser una plácida velada en el mar se transformó en cuestión de minutos en una lucha por la supervivencia, cuando una embarcación de recreo fue devorada por un virulento incendio. Sus ocupantes, envueltos por el pánico y las llamas, tuvieron que tomar una decisión drástica en medio de la oscuridad para salvar sus vidas.

El suceso, que tiñó de naranja el cielo nocturno y atrajo la mirada de numerosos testigos, se convirtió en un infierno flotante que requirió una rápida y contundente intervención de los servicios de emergencia, dejando unas imágenes tan impactantes como el relato de la huida de sus protagonistas.

Un rescate 'in extremis' en la Costa Brava

Los hechos ocurrieron durante la noche de este pasado viernes, cuando los servicios de emergencia recibieron el aviso a las 22:23 horas. Una embarcación de recreo se encontraba en llamas frente a la costa de Roses, en la conocida zona de la Almadrava, uno de los enclaves más apreciados del Alt Empordà. A bordo, cuatro personas veían cómo el fuego se propagaba con una velocidad aterradora, dejándoles sin escapatoria posible por la propia cubierta.

| Canva

Ante una situación límite, con el barco convertido en una pira ardiente, los cuatro tripulantes no dudaron. Su única vía de escape era el agua. En un acto de valentía y desesperación, saltaron por la borda a las oscuras aguas del Mediterráneo.

Afortunadamente, su rápida reacción y la relativa cercanía a la costa jugaron a su favor. Nadaron hasta alcanzar unas escaleras de acceso a un hotel cercano, logrando llegar a tierra firme por sus propios medios, sanos y salvos, aunque sin duda con el susto grabado en la memoria.

Rápida movilización de los servicios de emergencia

La espectacularidad del incendio, visible desde varios puntos de la bahía de Roses, provocó una inmediata alerta. Según confirmaron los Bombers de la Generalitat a través de sus canales oficiales, se activó un importante dispositivo para hacer frente a la emergencia. Un total de siete dotaciones se desplazaron para controlar la situación, incluyendo medios terrestres y, de forma crucial, una embarcación de los propios bomberos.

El equipo de rescate marítimo fue clave para aproximarse al barco en llamas y comenzar las tareas de extinción en un entorno complejo.

Mientras los ocupantes ya se encontraban a salvo en tierra, el principal objetivo de los bomberos era sofocar completamente el fuego y asegurar que los restos de la embarcación no supusieran un peligro para la navegación ni generaran un vertido contaminante en las aguas de la Costa Brava. La intervención se prolongó durante varias horas hasta que la situación quedó completamente controlada.

| Pexels, Clinton Weaver

La seguridad en el mar, una reflexión necesaria

Este suceso, aunque afortunadamente se ha saldado sin heridos, pone de manifiesto una vez más los peligros inherentes a la navegación y la importancia vital de la seguridad a bordo. La zona de la Almadrava, en Roses, es un destino idílico conocido por su belleza y sus aguas tranquilas, un imán para turistas y navegantes durante la temporada estival. Sin embargo, incidentes como este recuerdan que el mar puede cambiar las tornas en un instante.