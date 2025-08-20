Col·lapsa el forjat d’un pis d’habitatges: Dos veïns ferits i desallotjada la resta

La tranquil·litat d'un matí estival s'ha vist interrompuda de sobte per un succés inesperat que ha obligat a l'actuació ràpida dels equips d'emergència. El que semblava una jornada rutinària ha acabat amb desenes de persones desallotjades de casa seva i amb dues veïnes ateses pels serveis mèdics després de resultar ferides
L'incident es va produir al matí d'aquest dimecres 20 d'agost en un edifici residencial que compta amb dotze habitatges. Segons van confirmar els Bombers de la Generalitat, el forjat del primer pis va col·lapsar i va provocar la caiguda del fals sostre del pis superior, afectant especialment la cuina. La situació ha obligat a desallotjar tots els inquilins de manera immediata, davant el risc evident de nous despreniments
En el moment de l'avís es van mobilitzar fins a quatre dotacions de bombers que van actuar de forma coordinada juntament amb la Policia Local i tècnics municipals. La prioritat va ser assegurar el perímetre i garantir l'evacuació segura dels residents, evitant mals majors en un episodi que podria haver tingut conseqüències molt més greus
Dos veïnes traslladades a l'hospital
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va activar dues ambulàncies per atendre les persones afectades. Finalment, es va confirmar que dues dones van resultar ferides en l'incident, tot i que el seu estat va ser catalogat com a “menys greu”. Totes dues van ser traslladades a l'Hospital Germans Trias i Pujol, conegut popularment com a Can Ruti, on van quedar ingressades per ser valorades pels facultatius
Des del primer moment, els serveis d'emergències van actuar amb rapidesa i coordinació. Mentre els bombers asseguraven l'estructura i desallotjaven els residents, els equips mèdics se centraven a estabilitzar les dues veïnes afectades. L'eficiència en la intervenció va permetre que no s'haguessin de lamentar danys personals de més consideració
Un edifici completament desallotjat
L'immoble afectat es troba al carrer Mare de Déu de Lorda, al barri de Llefià, una de les zones més poblades de Badalona. Es tracta d'un edifici de planta baixa més dues alçades que albergava nou pisos ocupats i tres de buits en el moment del succés. L'esfondrament parcial ha obligat a desallotjar completament els habitatges, decretant els tècnics municipals la prohibició d'accés fins que es determini l'estabilitat de l'estructura
L'Ajuntament de Badalona ha informat que els Serveis Socials atendran les famílies al Centre Cívic de la Salut, on es van habilitar recursos de primera assistència. Posteriorment, els afectats seran derivats al Servei Bàsic d'Atenció Social 5 de Llefià. Durant la tarda, i sempre acompanyats pels bombers, es permetrà als veïns accedir puntualment als seus habitatges per recollir pertinences personals essencials
L'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, ha expressat la seva preocupació a través de les xarxes socials, subratllant que el més important és que no hi hagi víctimes. L'edil ha destacat a més la implicació dels serveis socials, que treballen de manera coordinada per donar suport a les famílies desallotjades i garantir-los atenció immediata en aquesta situació d'emergència
L'administració local, juntament amb els equips de seguretat i emergències, ja estudia la situació estructural de l'edifici per decidir els passos a seguir. Mentrestant, els veïns afectats hauran de romandre fora de casa seva fins que es determinin les condicions de seguretat necessàries per al seu retorn