Espectacular incendio de un tractor en una zona de árboles frutales

La tarde de este viernes, los Bombers de la Generalitat han intervenido en un incendio declarado en Aitona (Segrià), que ha afectado exclusivamente a un tractor estacionado en una zona agrícola de frutales. El aviso se recibió a las 17:33 horas, momento en el que dos dotaciones se desplazaron rápidamente al lugar para controlar y extinguir las llamas.

Fuego en plena zona agrícola

El incidente se produjo en una finca situada en un entorno rural caracterizado por la presencia de frutales, propios de la economía agrícola de Aitona. Según la información facilitada por los Bomberos de la Generalitat, el fuego se originó en el vehículo agrícola y no llegó a propagarse a los cultivos colindantes gracias a la rápida intervención de los efectivos.

En las imágenes difundidas por el cuerpo se puede apreciar cómo las llamas consumieron por completo la estructura del tractor, dejando únicamente la carcasa metálica ennegrecida. Los bomberos trabajaron con mangueras de alta presión para sofocar el incendio, mientras una densa columna de humo se elevaba sobre la zona.

| @bomberscat, XCatalunya

Sin daños personales

Afortunadamente, no se han registrado heridos ni afectaciones personales como consecuencia del suceso. En el momento del incendio, el tractor no estaba siendo utilizado, lo que evitó riesgos directos para personas. La intervención se centró únicamente en apagar el fuego y garantizar que no existieran puntos calientes que pudieran reavivar las llamas.

La ausencia de daños a terceros ni propagación a terrenos colindantes ha sido clave para que el incidente se resolviera en poco tiempo. Sin embargo, el vehículo ha quedado completamente inutilizado, lo que supone una pérdida importante para su propietario.

| @bomberscat, XCatalunya

Hipótesis sobre el origen

Este tipo de maquinaria, utilizada de manera intensiva en campañas agrícolas, puede acumular residuos inflamables como aceite, combustible o restos vegetales que, sumados a las altas temperaturas propias del verano, incrementan el riesgo de incendio.

Fuentes de los Bomberos de la Generalitat han recordado la importancia de realizar mantenimientos preventivos periódicos y de extremar las precauciones durante los trabajos en el campo, especialmente en jornadas de calor intenso y baja humedad.

Un verano de alto riesgo

El incendio de Aitona se produce en plena temporada de riesgo elevado de incendios forestales y agrícolas en Catalunya. La combinación de temperaturas extremas, sequedad del terreno y actividad humana incrementa la probabilidad de que se produzcan este tipo de incidentes.

En otras ocasiones las llamas han llegado a afectar a campos enteros, con graves pérdidas económicas y medioambientales. En las últimas semanas, los Bomberos han intensificado las campañas de concienciación entre agricultorespara evitar prácticas que puedan provocar chispas o igniciones.

Intervención rápida y eficaz

La actuación de las dos dotaciones desplazadas hasta el lugar fue clave para contener el incendio y evitar daños mayores. Tras sofocar las llamas, los bomberos procedieron a revisar el perímetro para asegurarse de que no quedaran focos activos. Posteriormente, el vehículo calcinado quedó bajo custodia de su propietario a la espera de la valoración de daños por parte del seguro.

Este suceso sirve como recordatorio de que, aunque los incendios agrícolas no siempre se extiendan a grandes superficies, sus consecuencias pueden ser graves para la economía de los agricultores. El tractor representa una inversión elevada que, en casos como este, se pierde por completo en cuestión de minutos.

En Aitona, el incidente se ha cerrado con un balance positivo al no lamentar daños personales ni afectación a cultivos, pero con la advertencia implícita de que la prevención sigue siendo la mejor herramienta para evitar tragedias mayores en el medio rural.