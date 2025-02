Espectacular incendi amb 6 ferits i diversos evacuats

La tranquil·litat d'aquest dissabte a Malgrat de Mar (Maresme) es va veure alterada al migdia per un incendi en un edifici d'habitatges. El succés va acabar amb diverses dotacions de bombers desplegades i un nombrós grup de veïns evacuats de forma preventiva. Amb el pas dels minuts, es van anar coneixent els detalls d'un foc que va amenaçar amb propagar-se a les plantes superiors.

L'avís va arribar als serveis d'emergència a les 14.10 hores, alertant d'un incendi al carrer Girona, número 75. Segons es va constatar al lloc, les flames s'havien originat al segon pis i començaven a ascendir amb rapidesa cap al tercer. Davant d'aquest escenari, els Bombers de la Generalitat van activar de seguida nou dotacions per frenar la propagació.

| ACN

La principal prioritat va ser evacuar els residents del tercer pis, els més propers a les flames. Durant la intervenció, es va rescatar un veí que corria perill i, posteriorment, es va desallotjar de forma preventiva altres vuit persones de diferents nivells de l'immoble. Aquesta mesura va resultar decisiva per evitar danys majors en una situació que, per moments, es presentava complicada.

Quatre ferits traslladats

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) també es va personar ràpidament, amb un desplegament de tres unitats terrestres. Un cop assegurada la zona, es va constatar que sis persones requerien atenció mèdica. Quatre d'elles, que presentaven intoxicacions per fum considerades menys greus, van ser traslladades als hospitals de Calella i de Blanes, mentre que les altres dues afectades van rebre l'alta in situ.

Segons han explicat els Bombers, les tasques d'extinció es van prolongar fins a aproximadament les 15.30 hores, quan es va donar per controlat l'incendi. Així i tot, les brigades es van mantenir sobre el terreny, remenant runa i vigilant possibles rebrots de calor que poguessin revifar les flames. Afortunadament, no hi va haver de lamentar ferits de major gravetat.

L'incendi va quedar finalment reduït al segon pis. No obstant això, la por que el foc ascendís al tercer va justificar la dràstica evacuació del veïnat. Així es va evitar la propagació, alhora que es va protegir la integritat dels inquilins.

En poc més d'una hora, el foc va passar de representar un gran perill a estar sota control. Aquest èxit en la intervenció es deu, en gran mesura, a la coordinació entre els Bombers, el SEM i els efectius de seguretat presents al lloc. Sense la seva actuació, la situació podria haver derivat en un desenllaç més greu.

Malgrat la normalitat relativa que ha tornat a l'edifici, l'estructura necessitarà un estudi detallat per garantir que no hagi patit danys significatius. Tampoc s'ha precisat el nivell d'afectació als pisos contigus, si bé s'espera que els residents puguin tornar als seus habitatges en les pròximes hores. Només es mantenen les cauteles indispensables per no posar en risc ningú.