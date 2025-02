7 dotacions de Bombers per apagar l'incendi d'un habitatge

La nit de divendres es va alterar amb un succés que va posar en suspens part de la població d'Ulldemolins. Un incendi en una casa va mobilitzar els serveis d'emergències al voltant de les 19:38 h, quan els residents de la zona van observar una columna de fum sortint de la planta baixa. La ràpida intervenció dels Bombers de la Generalitat va evitar majors conseqüències.

Set dotacions es van desplaçar fins a l'habitatge afectat, identificat com un immoble de planta baixa més un pis superior. En accedir a l'interior, els efectius van constatar que el foc es concentrava al menjador. Segons s'ha informat, les flames s'havien desenvolupat completament en aquesta estança.

La prioritat va ser confinar les flames per impedir la seva propagació cap a la resta de la casa. Malgrat la intensitat de l'incendi, els bombers van aconseguir controlar la situació, centrant els seus esforços a aïllar el focus. D'aquesta manera, van descartar un efecte en cadena que perjudiqués altres habitacions o habitatges contigus.

Habitatge 'no habitable'

El foc va calcinar completament el mobiliari de la sala d'estar, incloent-hi el sofà. Encara que les flames van generar una gran quantitat de fum, no es van registrar danys estructurals a l'edifici. Un cop sufocat el focus, es va procedir a la ventilació exhaustiva de la planta baixa. Per assegurar la zona, les dotacions també van revisar la instal·lació elèctrica i els accessos a l'habitatge. Així van confirmar que no quedaven brases actives ni amenaces que revifessin les flames. Conclosa aquesta tasca, els bombers van cedir el control del lloc a la Policia Local.

Afortunadament, no hi va haver persones afectades pel fum o les flames. No obstant això, l'habitatge va quedar seriosament perjudicat en el seu interior, cosa que va motivar la declaració de "no habitable" per part de les autoritats. Els seus residents van ser advertits de la necessitat de passar la nit fora.

L'incident va generar expectació al veïnat, atès que la fumera era visible des de diversos punts del carrer. L'ampli desplegament de dotacions va servir per aturar el foc amb rapidesa i evitar una catàstrofe major. Així i tot, s'investiguen les causes que van derivar en aquest succés.

En la fase final de l'operatiu, els bombers van supervisar el perímetre i van organitzar la retirada de material danyat. Paral·lelament, es va recomanar als propietaris que contactessin amb el seu segur i seguissin les indicacions de professionals abans de realitzar qualsevol reparació. Així, s'assegurarà la rehabilitació de l'estança amb garanties.

Amb el foc extingit i la casa desocupada a l'espera de reformes, la situació va quedar sota control. La Policia Local manté la vigilància per evitar accessos no autoritzats durant les pròximes hores. Mentrestant, s'espera que els afectats puguin reallotjar-se en breu, un cop valorat l'estat definitiu de l'habitatge.