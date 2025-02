Accident brutal a la C-26

La tarda de dissabte es va veure entelada per un succés que va generar una intensa mobilització a la carretera C-26, a l'altura d'Olius. Els qui circulaven pel tram es van trobar amb un dispositiu d'emergències inusual, amb presència de bombers, sanitaris i patrulles de seguretat viària. El succés va causar un gran impacte a la zona, on els conductors han hagut d'extremar les precaucions.

Els primers indicis assenyalen que un turisme va sortir de la calçada al voltant de les 15:09 h, just quan el telèfon d'emergències 112 va rebre diverses trucades. El vehicle va quedar encastat a les barreres de protecció, cosa que va obligar a intervenir amb rapidesa per retirar les restes i atendre el conductor. Les maniobres de rescat es van prolongar durant un temps, coincidint amb una franja horària de trànsit moderat.

| ACN

L'aparició d'una dotació de bombers al lloc va ser immediata. Es van encarregar de garantir la seguretat a la zona i de donar suport a l'equip sanitari. El conductor va ser atès per professionals del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), tot i que encara no s'han difós detalls concrets del seu estat.

El punt on va ocórrer l'accident és una corba suau, però amb una extensió de guardarraïls a ambdós costats. Aquest tipus d'infraestructura viària pot resultar perillosa si un cotxe impacta amb força. L'escena mostrava el turisme atrapat contra les proteccions, un impacte que evidenciava la violència del sinistre.

Les causes que van desencadenar aquesta sortida de via romanen sota investigació. No es descarta cap hipòtesi, des d'un descuit al volant fins a un problema mecànic. Mentrestant, el dispositiu de seguretat viària va gestionar el trànsit a la C-26 amb prudència. Es van habilitar desviaments puntuals o passos alternatius per evitar llargues retencions.

Una única dotació dels Bombers és suficient

L'equip de bombers ha aclarit que únicament va participar una dotació en les tasques. Això ha estat suficient per aïllar el cotxe sinistrat i realitzar la posterior neteja de la calçada. Un cop estabilitzat el vehicle, es va procedir a la seva retirada sense alterar en excés la fluïdesa de la carretera.

Fins al moment, no han transcendit dades sobre possibles ferits més enllà del conductor atès, ja que no hi havia ningú més implicat en el sinistre. Tampoc s'ha informat sobre danys col·laterals a la infraestructura viària. En qualsevol cas, les tasques d'investigació serviran per determinar amb exactitud la seqüència dels fets.

L'incident no només ha provocat la lògica alarma a l'entorn, sinó que també suposa un recordatori de la importància de la prudència al volant. Conscients que la C-26 registra un trànsit variat, les autoritats reiteren que l'atenció a la carretera resulta fonamental. Una mínima distracció pot desembocar en situacions tan perilloses com la d'aquest brutal accident.

No es descarta que, en pròximes jornades, s'intensifiquin els controls o es reforci la senyalització al tram. La prioritat és assegurar que episodis similars no tornin a repetir-se. Mentrestant, es fa una crida a la prudència i a respectar les normes de circulació.