Espectacular accident a la N-II: Els curiosos la fan encara més grossa

Un impactant accident ha sacsejat l'N-II a les immediacions de Vilamalla, generant una escena que ha deixat atònits els conductors que transitaven per la via. Encara que el sinistre no ha provocat bloquejos greus en la circulació, l'efecte "tafaner" ha generat una ralentització notable, sumant un problema addicional a la situació.

El succés es va registrar a la sortida de l'Escala, en direcció a França, quan un vehicle de color fosc va acabar encimbellat sobre la barrera de seguretat. A la imatge compartida a les xarxes socials pel perfil @antiradarsgarrotxa2024, s'observa com el cotxe ha quedat literalment suspès en un angle inusual, amb la part davantera apuntant al cel i la posterior descansant sobre les baranes.

| ACN

Malgrat l'aparatositat de l'incident, no s'ha informat de víctimes greus. No obstant això, les autoritats han intervingut ràpidament per gestionar el trànsit i evitar més problemes a la via.

L'"efecte tafaner", un problema recurrent

Segons reportes de testimonis, l'accident en si no va generar una interrupció significativa del trànsit, però l'actitud dels conductors que reduïen la velocitat per observar el que havia passat sí que va contribuir a generar retencions. Aquest fenomen, conegut popularment com a "efecte tafaner", és una de les principals causes de congestió a carreteres després d'accidents, encara que la via romangui transitable.

Els experts en trànsit adverteixen que aquesta conducta, a més de retardar la circulació, incrementa el risc de nous accidents, ja que els conductors deixen de prestar atenció a la carretera.

Investigació en curs

Les autoritats han iniciat una investigació per determinar les causes exactes de l'accident. Entre les hipòtesis que es barregen hi ha l'excés de velocitat, una possible distracció del conductor o fins i tot una fallada mecànica que hagi portat el vehicle a perdre el control i acabar en aquesta inusual posició.

S'està a l'espera d'un informe oficial que clarifiqui el que ha passat, encara que les imatges difoses a les xarxes han generat tot tipus d'especulacions entre els usuaris.

Aquest accident torna a posar sobre la taula el problema de l'"efecte tafaner" a les carreteres. Encara que la curiositat és una reacció natural de l'ésser humà, en el context del trànsit pot traduir-se en situacions de perill. Des de les autoritats, s'insisteix en la importància de mantenir l'atenció en la conducció i no distreure's amb successos aliens, per cridaners que puguin ser. Per ara, l'N-II ha recuperat la normalitat, però l'incident deixa una lliçó important: a la carretera, cada segon de distracció compta.