Espectacular accident a l'N-260: Un ferit greu

La tranquil·litat de la nit es va trencar abruptament a la carretera N-260, a l'altura de l'entrada d'Olot, quan un cotxe i un camió van protagonitzar un brutal xoc frontal. Aquest impressionant accident, ocorregut molt a prop de l'estació de servei Petrocat, va deixar un ferit greu i va obligar a tallar completament el trànsit en ambdós sentits de la via durant diverses hores, generant importants afectacions en la circulació.

El sinistre es va produir durant la nit d'aquest diumenge, al voltant de les 22:00 hores. Segons van informar fonts properes als serveis d'emergència i testimonis del lloc, el turisme va impactar violentament contra la part frontal del camió, deixant una imatge colpidora a la carretera a causa del fort impacte.

| ACN

Fins al lloc de l'accident es van desplaçar ràpidament diverses dotacions dels Bombers de la Generalitat, agents dels Mossos d'Esquadra i efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). A la seva arribada, es van trobar amb una escena impactant: el cotxe presentava greus danys a la seva part davantera i el conductor havia quedat atrapat a l'interior, requerint maniobres d'excarceració per alliberar-lo de les restes del vehicle. Després de diversos minuts d'intens treball, els equips de rescat van aconseguir extreure el ferit, que va ser atès immediatament pels equips sanitaris desplegats a la zona.

Pendents de l'evolució del ferit

El ferit, la identitat i edat del qual no han transcendit per respecte a la seva privacitat, va ser estabilitzat inicialment al mateix lloc del sinistre abans de ser traslladat amb caràcter urgent a l'hospital més proper a causa de la gravetat de les seves ferides. De moment, no s'han confirmat més dades sobre la seva evolució ni el pronòstic definitiu, però fonts extraoficials indiquen que el seu estat és delicat.

D'altra banda, el conductor del camió va sortir pràcticament il·lès de l'impacte, encara que visiblement commocionat pel que va ocórrer. Els agents policials desplaçats al lloc li van prendre declaració per poder esclarir les circumstàncies exactes que van provocar aquest greu accident. El camió va patir danys considerables a la part frontal, tot i que sense comparació amb els destrossos patits pel turisme.

A causa de l'accident i les tasques de rescat, la carretera N-260 va quedar completament tallada al trànsit durant més de dues hores, cosa que va generar una important congestió en ambdós sentits. Els Mossos d'Esquadra van organitzar ràpidament desviaments alternatius, encara que no van poder evitar llargues cues de vehicles durant bona part de la nit.

El punt on es va produir aquest aparatós xoc, just a l'entrada d'Olot i proper a la benzinera Petrocat, és una zona especialment concorreguda i transitada habitualment per vehicles pesants. Precisament per això, els veïns i usuaris habituals d'aquesta via han reclamat en reiterades ocasions millores en la senyalització i mesures addicionals de seguretat, especialment durant les hores nocturnes.

Aquest lamentable incident posa novament sobre la taula la necessitat d'extremar precaucions en vies freqüentment transitades, especialment en condicions nocturnes o quan la visibilitat és reduïda. Cal recordar que ens trobem en un moment especialment delicat després d'un cap de setmana negre a les carreteres catalanes.