Els Bombers el busquen amb urgència: desapareix un jove al bosc després d'una 'rave'

Una festa il·legal organitzada en ple bosc ha derivat en una situació angoixant que manté en suspens les autoritats i veïns d'Aiguamúrcia (Alt Camp). El que va començar com una nit de diversió emmarcada en les celebracions del Carnaval ha acabat en una preocupant operació de rescat després que un dels assistents desaparegués després d'abandonar l'esdeveniment i es perdés en una zona boscosa propera. Aquesta informació ha estat publicada en primícia per El Caso.

La celebració clandestina, coneguda popularment com a 'rave', va reunir aquest cap de setmana aproximadament 200 persones al paratge conegut com l'Albà, una petita àrea forestal situada a les proximitats de l'emblemàtic monestir de Santes Creus. Aquest tipus de trobades solen caracteritzar-se per desenvolupar-se al marge de qualsevol permís oficial, instal·lant de forma improvisada escenaris, altaveus i barres de begudes alcohòliques.

Segons fonts policials, la 'rave' va començar amb normalitat la nit de diumenge a dilluns, aprofitant la celebració del Carnaval. La festa comptava amb tots els elements habituals: música a alt volum, consum abundant d'alcohol i un important desplegament logístic improvisat per facilitar la diversió als assistents. Durant la matinada, els Mossos d'Esquadra van establir controls a les carreteres properes, inspeccionant amb especial atenció els vehicles que abandonaven lentament la zona a partir de mitjanit.

Tot semblava controlat fins que al voltant de la 1:30 de la matinada es va rebre una trucada alarmant al número d'emergències 112. Un dels joves que havia participat a la festa va alertar les autoritats indicant que estava perdut enmig del bosc i no sabia com tornar. Segons va declarar el propi afectat, havia abandonat la festa per anar a buscar el seu cotxe, però a causa de la foscor i les condicions del terreny s'havia desorientat completament.

Cerca desesperada durant tota la nit

Durant la trucada, el jove va assegurar trobar-se sol, ferit en una cama i totalment desorientat, tot i que reconeixia escoltar de lluny la música que encara sonava a la festa. Immediatament després d'aquesta comunicació es va activar un dispositiu de cerca urgent coordinat pels Bombers de la Generalitat i els Mossos d'Esquadra, mobilitzant patrulles terrestres i unitats aèries per localitzar el jove desaparegut com més aviat millor.

Durant tota la nit i part del matí d'aquest dilluns, els equips d'emergència han rastrejat intensament l'àrea boscosa propera a la festa il·legal. La tasca s'ha complicat a causa de la difícil orografia del terreny, així com a la densa vegetació que predomina a la zona. Les autoritats han confirmat que el vehicle del jove desaparegut encara no ha estat localitzat, cosa que suggereix que podria trobar-se encara més lluny del que inicialment es preveia.